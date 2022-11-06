الاتحاد العربي لكرة القدم يشدد على دعمه قطر في استضافة المونديال

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، الأحد، دعمه المستمر لاستضافة قطر لفعاليات كأس العالم، مؤكدا أن المونديال سيكون فرصة حقيقية لتعريف العالم بتميز الثقافة العربية.

وقال الاتحاد في بيان: "نؤكد على الدعم المستمر لاستضافة دولة قطر لمونديال كاس العالم 2022، وهذا المونديال سيكون فرصة حقيقية لتعريف العالم بالثقافة العربية وتميزها".

وأضاف البيان: "يدعم الاتحاد كافة خطوات الاستعداد التي تمت لاستضافة هذا الحدث العالمي، ويجدد ثقته في تميز دولة قطر وقدرتها على تحقيق أعلى معايير النجاح في تنظيم نسخة ناجحة وفريدة في تاريخ كأس العالم".

كما أكد على "رفض كل حملات التشويه والتشكيك المغرضة التي لا تستند على حقائق وهدفها فقط التشويه والاساءة للقدرات والكفاءة العربية".

والأربعاء، أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، تضامنها مع قطر في مواجهة ما أسمته "الحملة المشبوهة" ضدها بسبب استضافتها مونديال كأس العالم لكرة القدم.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استدعت وزارة الخارجية القطرية، السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ، احتجاجا على تصريحات لوزيرة داخلية بلاده نانسي فيزر، حول استضافة الدوحة لكأس العالم 2022.

وقالت فيزر في مقابلة مع شبكة "إيه آر دي" (محلية): "بالنسبة لنا كحكومة ألمانيا، فإن حق الاستضافة هذا خادع للغاية"، مضيفة أن "هناك معايير ينبغي الالتزام بها وسيكون من الأفضل عدم منح حق استضافة البطولات لمثل هذه الدول".

ودعا الاتحاد العربي "محبي وعشاق كرة القدم في العالم للاستمتاع بمونديال قطر 2022 والاستمتاع بتجربة مميزة والتعرف عن قرب على الإرث الحضاري والطبيعة المتنوعة للمنطقة العربية".

وتنطلق البطولة في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت" في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يوما، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تزامنا مع اليوم الوطني لقطر، في ملعب "لوسيل" الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.