بثنائية "مو صلاح" ليفربول يفوز على توتنهام

فاز فريق ليفربول، اليوم الأحد، على مضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين لهدف ضمن الجولة 15 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

وتمكن ليفربول من تسيد شوط المباراة الأول تكتيكيا ومنع توتنهام من خلق الفرص الحقيقية بأداء دفاعي مميز، في وقت اعتمد على الهجمات المرتدة السريعة في مباغتة الفريق الخصم.

وأثمر أسلوب المدرب يورغن كلوب عن هدف أول جاء إثر عدة تمريرات أنهاها المصري محمد صلاح بتسديدة قوية هزت شباك الفرنسي هوغو لوريس عند الدقيقة 11.

ومن خطأ دفاعي ساذج ارتكبه المدافع ايريك داير خطف صلاح الكرة وانفرد بمرمى توتنهام قبل أن يرسلها ذكية من فوق لوريس لتعانق الشباك هدفا ثانيا في الدقيقة 40.

في الشوط الثاني استفاق توتنهام واستطاع إيجاد الحلول لاختراق دفاع "الريدز" بعد عدة تغييرات أجراها الإيطالي أنطونيو كونتي الذي أقحم ديان كولوسيفسكي ومات دوهيرتي.

البديلان صنعا الفارق في وسط الملعب وساهم كولوسيفسكي في تسجيل توتنهام هدف تقليص الفارق بعد تمريرة قدمها إلى هاري كين الذي وضعها بيمناه في الجهة البعيدة عن متناول أليسون بيكير في الدقيقة 70.

ورغم الضغط الهجومي الكبير من جانب "السبيرز" إلا أن ليفربول حافظ على تركيزه وظل متقدما حتى النهاية التي أعلنت انتصاره بعد خسارتين متتاليتين محليا أمام كل من نوتنغهام فوريست وليدز يونايتد.

وبات في رصيد ليفربول 19 نقطة صعد بها إلى المركز الثامن، بينما توقف رصيد توتنهام عند 26 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع بعد فوز نيوكاسل يونايتد على ساوثهامبتون بأربعة أهداف لواحد واحتلاله المركز الثالث.