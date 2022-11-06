كيني وإثيوبية يفوزان بماراثون إسطنبول بنسخته الـ 44

فاز العداء الكيني روبيرت كيبكيمبوي والعداءة الإثيوبية سيتشل دالاسا بماراثون إسطنبول الـ 44، الذي نظمته بلدية المدينة صباح اليوم الأحد بين شطريها الآسيوي والأوروبي.

وبدأ الماراثون من الضفة الأسيوية للمدينة عند جسر شهداء 15 تموز، بعدما أعطى رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو شارة البدء، وينتهي في القسم الأوروبي من المدينة.

وقطع العداء الكيني المسافة البالغة 42 كم و195 مترا في ساعتين و10 دقائق و18 ثانية.

واقترب الكيني من تحطيم الرقم القياسي لماراثون إسطنبول البالغ ساعتين و9 دقائق و37 ثانية والمسجل باسم مواطنه دانييل كيبكوري.

فيما حل في المركز الثاني العداء البحريني ماريوس كيموتاي حيث قطع السباق في ساعتين و10 دقائق و27 ثانية.

وفي تصنيف السيدات، قطعت العداءة الإثيوبية المسافة البالغة 42 كم و195 مترا في ساعتين و25 دقيقة و54 ثانية.

فيما حلّت في المركز الثاني مواطنتها إثليماهو سينتايهو حيث قطعت المسافة في ساعتين و31 دقيقة و38 ثانية.

ويضم الماراثون 3 فئات هي 42 كلم، وسباق نصف ماراثون بطول 15 كلم، وسباق الجري الشعبي بطول 8 كلم.

وشارك في الماراثون حوالي 60 ألف متسابق من عدة دول، بينهم 56 من فئة النخبة العالمية.

ونظم الماراثون أول مرة عام 1979، تحت اسم "ماراثون أوراسيا العابر للقارات"، وكان حينها مخصصا للرجال، ثم أضيفت إليه فئة السيدات عام 1991.

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