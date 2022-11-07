مواجهتان ناريتان تسفر عنهما قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، التي جرت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الاثنين، عن مواجهات نارية.

وفي أبرز تلك المواجهات أوقعت القرعة حامل اللقب ريال مدريد الإسباني مع وصيفه في النسخة الماضية ليفربول الإنجليزي، في لقاء سيُحاول الأخير فيه الثأر لخسارته نهائيين أمام ريال مدريد في 2018 و 2022.

فيما أسفرت القرعة عن مواجهة من العيار الثقيل ثانية، بعدما أوقعت بايرن ميونخ الألماني في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في قمة نارية تعد بالكثير من المتعة.

بينما وضعت القرعة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من أبرز المرشحين للفوز باللقب هذا الموسم، في اختبار سهل نسبياً أمام لايبزيغ الألماني، وجاره توتنهام هوتسبير في مواجهة مع بطل إيطاليا نادي ميلان.

في حين يلعب نابولي الإيطالي ضد إنتراخت فرانكفورت الألماني، وبنفيكا البرتغالي ضد كلوب بروج البلجيكي.

ويخوض تشيلسي الإنجليزي، حامل لقب النسخة قبل الأخيرة، الدور ثمن النهائي أمام بوروسيا دورتموند الألماني، ويلتقي إنتر ميلان الإيطالي مع بورتو البرتغالي.

واعتمد "يويفا" في عملية سحب القرعة على العديد من الاعتبارات الرئيسية التي تفرض أن يلعب المتصدر من كل مجموعة مع الوصيف حصراً من مجموعة أخرى، على أن لا يلتقي فريقان تواجدا معاً في نفس المجموعة بالدور الأول، وكذلك تُجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب من دور الـ 16 في 14 و 15 شباط/ فبراير من العام القادم، والإياب في 7 و8 آذار/ مارس التالي.

يشار إلى أن المباراة النهائية للموسم الحالي 2022-2023 من دوري الأبطال ستقام في مدينة إسطنبول.