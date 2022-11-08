افتتاح أول فرع لمدارس ريال مدريد في إسطنبول

افتتح في مدينة إسطنبول، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أول فرع لمدارس نادي ريال مدريد الإسباني التدريبية "Real Madrid foundation Schools"، في تركيا.



وتنتشر أكاديمية ريال مدريد في 70 دولة حول العالم، ويبلغ عدد المستفيدين منها نحو 85 ألف شخص، وتهتم بتنمية وعي الطلاب بالألعاب الجماعية والاجتماعية في المدارس والنوادي.



وتستقطب مدرسة ريال مدريد في إسطنبول الأطفال من عمر 4 إلى 17 عاماً، لتطوير قدراتهم وشغفهم بكرة القدم وصقل مهاراتهم الاجتماعية.

وقال "عبد الصمد شيخ وسوف" مسؤول التسويق والعلاقات العامة في مدرسة ريال مدريد بإسطنبول، في مقابلة مع "ديلي صباح": "تم افتتاح الفرع في إسطنبول بعد الاتفاق مع مؤسسة ريال مدريد، بعد مفاوضات امتدت لنحو 5 أشهر، من قبل مدير فرع المؤسسة بإسطنبول الإسباني خامي دياز".

ولفت شيخ وسوف، الذي يحمل الجنسيتين السورية والتركية، إلى أن "اختيار افتتاح فرع لمدارس ريال مدريد التدريبية تم لأهمية النادي الأشهر عالمياً وأوروبياً، والذي يملك قاعدة جماهيرة كبيرة، ودور هذه المدارس بتنمية مواهب الأطفال بكرة القدم".

وأضاف أن "اختيار إسطنبول مقراً للمدرسة لأهمية المدينة كمركز استراتيجي لتجمع الأتراك والأجانب، خاصة بعد افتتاح عدة أندية أوروبية سابقاً أكاديميات تدريبية في المدينة".



برنامج تدريبي متطور

يركز البرنامج التدريبي في مدرسة ريال مدريد بإسطنبول على تطوير الصفات الفنية والتكتيكية والبدنية والنفسية للمتدربين، وتصمم الدورات التدريبية بطريقة مترابطة على هذه الجوانب الأربعة، بحسب ما جاء في منصات المدرسة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مسؤول التسويق أن البرنامج التدريبي يمتد لتسعة أشهر لكل مستوى، مشيراً أن البرنامج بدأ في شهر سبتمبر الماضي بمعدل 3 ساعات أسبوعياً، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، إضافة إلى اختبارات شهرية.





3 ملاعب في إسطنبول

وأردف شيخ وسوف أن التدريبات تم توزيعها على ثلاثة ملاعب لكي تغطي المساحة الجغرافية في إسطنبول، الأول في منطقة "كاغيتخانة"، والثاني في"بيوكجيكمجيه" والثالث في الجانب الآسيوي من المدينة بمنطقة "عمرانية".

وأوضح أن عدد الأطفال المتدربين في الملاعب الثلاثة وصل إلى أكثر من 100 طفل من الأتراك والأجانب في تركيا، من دول عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية، لافتاً أنه "تم اختيارهم وفق معايير وضعتها مؤسسة ريال مدريد، بعد استقطاب مجموعة كبيرة من الأطفال عبر الزيارات للمدارس والإعلانات من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي".

وبيّن أن الأطفال المتدربين مقسمين حسب الفئات العمرية ومهاراتهم، لكي يتلقوا تدريبات مختلفة بحسب إمكانياتهم.

وأشار إلى توقيع مؤسسة ريال مدريد في إسطنبول عقداً مع أكبر المدارس الدولية الخاصة في إسطنبول "IICS"، في منطقة "بيوكجيكمجيه"، وفيها أكبر الملاعب للمدارس، وقد جرى اعتماده كأحد الملاعب التدريبية.

مدرب إسباني واللغة إنجليزية

وحول المدربين الذين يشرفون على التدريبات، أكد شيخ وسوف أن نادي ريال مدريد أرسل مدربا خاصاً معتمداً من قبله وهو الإسباني "رودريغو بلاسكو"، ومعه ثلاثة مساعدين من جنسيات أجنبية مختلفة، لافتاً أن جميع المدربين حائزين على شهادات تدريب عالمية.

وعن اللغة المستخدمة في التدريبات والتواصل مع المتدربين، أكد مسؤول التسويق والعلاقات العامة أن "اللغة الإنجليزية هي المعتمدة للتدريب، كما يتم المساعدة بالترجمة من التركية والعربية".

ميزات من ريال مدريد

وفي إجابته حول سؤالنا عن الميزات التي يحصل عليها المتدربون، قال عبد الصمد شيخ وسوف: "إضافة إلى الميزات التي يوفرها نادي ريال مدريد للطلاب في حال قيامه بأنشطة في تركيا، من أولوية حضور هذه النشاطات لأعضاء مؤسسة ريال مدريد وكذلك الحصول على حسومات لحضور مباريات وغيرها، فإن النادي يجري بين كل فترة وأخرى تجارب لاستقطاب الموهوبين من مدارس نادي ريال مدريد حول العالم لضمهم لفرق القواعد لديه، ضمن برنامج معد خصيصاً لذلك".

وفي السياق، أفاد شيخ وسوف بأنه سيكون هناك مخيم للمتدربين في المدارس، في شهر أبريل/ نيسان القادم، في مقر نادي ريال مدريد بإسبانيا، إضافة إلى جولة داخل المقر وملعب النادي "سانتياغو برنابيو"، ويمكن أن يحضر المشاركين فيه مباراة للنادي بالدوري الإسباني.

كما أشار أنه يجري التخطيط حالياً للتواصل مع مدارس ريال مدريد في عدد من الدول العربية والأوربية، لإجراء دورة كروية بين فرق هذه المدارس في إسطنبول، كجزء من التدريبات ورفع المهارات والخبرات لدى المتدربين.

ولفت إلى زيارتهم مقر النادي نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحضور حدث خاص بمدارس ريال مدريد حول العالم.

تعاون مع الأندية التركية

من جهة ثانية، أكد مسؤول التسويق بفرع إسطنبول لأكاديمية ريال مدريد أنهم تواصلوا مع عدد من الأندية التركية الشهيرة مثل غلاطة سراي وبيشكطاش واتحاد كرة القدم التركي، لفتح قنوات التعاون معهم، و"هذا ما سيسهم لاحقاً بإمكانية إجراء التعاون وأنشطة ومباريات مع فرق القواعد لهذه الأندية، وكذلك طرح إمكانية ترشيح الموهوبين منهم للانضمام إلى فرق القواعد في هذه الأندية".

وبيًن أنهم، وضمن خطتهم المستقبلية، سيعملون على زيادة عدد الملاعب في إسطنبول، إضافة للتوسع في عدة مدن تركية أخرى في الأشهر القادمة، وفتح فروع جديدة، ومنها إزمير ومرسين وغازي عنتاب وغيرها.

ولفت عبد الصمد شيخ وسوف في ختام حديثه لـ "ديلي صباح" أن الأطفال المتدربين في أكاديمية ريال مدريد لا يكتسبون مهارات رياضية وجسدية فحسب، وإنما مهارات أخرى تنعكس على شخصيتهم، من صحة نفسية واجتماعية ومهارات لغوية، خاصة بالمصطلحات الرياضية، وصقل مهاراتهم في بيئة رعاية تحفز التميز الجماعي والشخصي.

تأسست مؤسسة ريال مدريد "Real Madrid foundation Schools" عام 1997، وتهدف إلى التعبير من خلال عملها الاجتماعي عن التزام نادي ريال مدريد التضامني مع الحفاظ على كل من الإرث التاريخي للنادي وتعزيز القيم الملازمة للرياضة، والاندماج الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً، من أجل تطوير التعليم الشامل للأطفال والشباب، بحسب ما أوردته المؤسسة على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.