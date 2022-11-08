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الأرجنيتن تحظر 6000 مشجع من دخول ملاعب كأس العالم في قطر

وكالة اسوشيتد برس
الدوحة
نشر في 08.11.2022 09:18
المشجعون الأرجنتينيون وصلوا قطر فعلا الفرنسية المشجعون الأرجنتينيون وصلوا قطر فعلا (الفرنسية)

نشرت الحكومة الأرجنتينية قائمة لنحو ستة آلاف مشجع أرجنتيني لن يُسمح لهم بدخول ملاعب كأس العالم في قطر لتورط بعضهم في جمعيات غير قانونية وآخرين في جنح وجنايات مختلفة الدرجة.

وأبلغ وزير العدل والأمن في المدينة مارسيلو دي أليساندرو محطة إذاعية محلية "أدرجنا المشجعين المتورطين في أعمال العنف هنا ومشاركتهم في أعمال مخلة بالقانون وجمعيات غير مشروعة مثل أعمال تجارية محظورة في الشوارع والامتناع عن دفع النفقة المستحقة من الوالدين المطلقين".

وقال أليساندرو إنه لتنفيذ الضوابط في قطر "كما هو الحال دائما في كأس العالم، سيتم إرسال وفود من مختلف أجهزة الشرطة للعمل جنبا إلى جنب مع السلطات الأمنية القطرية".

وفي يونيو/حزيران، وقعت وزارة الأمن الوطني اتفاقية تعاون مع السفارة القطرية لمنع مثيري الشغب الأرجنتينيين من حضور كأس العالم.

وأشار أليساندرو إلى أن نحو ثلاثة آلاف مشجع من بين الستة آلاف لا يسمح لهم بحضور مباريات الدوري المحلي في بلادهم.

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