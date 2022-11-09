4 ميداليات لتركيا في بطولة العالم للجودو للمكفوفين

نجح الرياضيون الأتراك بتحقيق ذهبيتان وفضيتان في أول أيام بطولة العالم للجودو للمكفوفين التي تستضيفها أذربيجان.

وبحسب بيان الاتحاد الجودو التركي، حققت اللاعبة دوندو يشيل يورت ذهبية فئة "J1-57" كيلو غراماً واللاعبة زينب تشليك ذهبية فئة J2-57 كيلو غراماً.

كما حققت أجم تاشين تشاودار، فضية في فئة "J1-48" كيلو غرام، وعبد الرحيم أوزألب فضية في فئة" J1-60" كيلو غراماً.

وهنأ وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم قصاب أوغلو الرياضيين الأتراك الفائزين بميداليات وتمنى للرياضيين المشاركين في البطولة تحقيق المزيد من الانتصارات في منافساتهم القادمة.

وتستضيف أذربيجان البطولة حتى 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والتي تؤهل الفائزين للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس في 2024.