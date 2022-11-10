اكتمال توسعة مطار حمد الدولي قبيل مونديال قطر

أعلنت قطر، الخميس، اكتمال توسعة مطار حمد الدولي لاستيعاب 58 مليون مسافر سنوياً، وذلك قبل 10 أيام من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في الدولة العربية.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في المطار بدر محمد المير، في كلمة بمناسبة الافتتاح: "تم الانتهاء من جميع مشاريع توسعة مطار حمد الدولي بنجاح".

وأوضح المير أن "التوسعة الجديدة رفعت السعة الاستيعابية للمسافرين عبر المطار إلى 58 مليون مسافر بدلاً من 40 مليوناً".

وأضاف أن عدد مواقف الطائرات زاد 34 موقفاً على مساحة 270 ألف متر مربع، ليصبح إجمالي المواقف 180".

وأشار إلى أن "مبنى شحن الحقائب في المطار يعد الأكبر في العالم، عبر رفع السعة التخزينية لـ25 ألف حقيبة في الساعة".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر إنه "بالرغم من الحملة الإعلامية السلبية ضد بلدنا، إلا أننا دائماً ما نتفوق على منافسينا وإنجازاتنا تتحدث عنا".

وتتعرض قطر لاتهامات حول قدرتها على استضافة البطولة الأضخم والأبرز في عالم كرة القدم على مستوى المنتخبات، وهو ما اعتبره حقوقيون بمثابة "نفاق سياسي ومتاجرة سياسية".

وتابع الباكر: "السعة الاستيعابية المخطط لها مستقبلاً لمطار حمد الدولي هي 75 مليون مسافر سنوياً وإنشاء محطة قطار أسفل المبنى"، مردفاً: "نحن في طريقنا لأن نصبح مطار المستقبل من خلال المفاهيم المبتكرة."

والأحد، قال وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي إن توسعة مطار حمد الدولي تهدف إلى استيعاب النمو المتزايد لشبكة الخطوط الجوية القطرية، لتلبي متطلبات استضافة المونديال.

وتتواصل استعدادات دولة قطر لاستقبال الجماهير من كل أنحاء العالم مع استضافتها نهائيات البطولة بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهي الأولى في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.