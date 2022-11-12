غلاطة سراي يقسو على جاره إسطنبول باشاك شهير بسباعية نظيفة

اكتسح نادي غلاطة سراي جاره إسطنبول باشاك شهير بسبعة أهداف دون مقابل، السبت، في مباراة احتضنها ملعب "فاتح تريم ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

تقدم غلاطة سراي في الدقيقة 14 عن طريق لاعبه كريم أكتورك أوغلو، مستغلاً كرة قدمها له زميله البرتغالي سيرجيو أوليفيرا وضعها بيمينه عن يسار الحارس محمد جنكيز.

وأضاف الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدفاً ثانياً لغلاطة سراي عند الدقيقة 45، من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر مخالفة ارتكبها المدافع يوسف نداييشيمي على الأوروغوياني لوكاس توريرا.

الأخطاء الدفاعية في الخط الخلفي لفريق إسطنبول باشاك شهير كلفته هدفاً ثالثاً جاء في الوقت المحتسب بدل ضائع من زمن الشوط الأول بعد عرضية أرسلها الكوسوفي ميلوت ريشكا، حاول نداييشيمي إبعادها قبل وصولها شباك الخصم لكنه حولها بالخطأ داخل مرمى فريقه.

ولم يُبدِ إسطنبول باشاك شهير، رغم تخلفه، أي ردة فعل في الشوط الثاني، بل على العكس تماماً، واصل غلاطة سراي البحث عن زيادة غلته من الأهداف، الأمر الذي تحقق فعلاً في الدقيقة 59 بأقدام أكتورك أوغلو وبصناعة من إيكاردي.

ولم تمض سوى 5 دقائق حتى سجل غلاطة سراي هدفه الخامس من هجمة سريعة أنهاها ريشكا بتمريرة مثالية للبلجيكي درايس ميرتينز ليُسددها الأخير بباطن قدمه في الجهة اليمنى لمرمى أصحاب الأرض.

ومع حلول الدقيقة 85 أحرز المتألق أكتورك أوغلو الهدف الثالث له، الهاتريك، والسادس لفريقه، قبل أن يختتم أوليفيرا السباعية برأسية جميلة في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز رفع غالاطة سراي رصيده إلى 27 نقطة ارتقى بها إلى المركز الثاني، بينما تكبد إسطنبول باشاك شهير خسارته الثالثة هذا الموسم وتوقف رصيده عند 24 نقطة في المركز الرابع.