التركي رازغاتلي أوغلو يتصدر سباق "السوبربايك" للدراجات النارية

فاز سائق الدراجات النارية التركي، توبراك رازغاتلي أوغلو، الأحد، بالسباق الثاني، من بطولة العالم للسوبربايك، المقامة في إندونيسيا.

وأقيم السباق الثاني من المرحلة الـ11 في بطولة الموسم الحالي، بمضمار "برتامينا مانداليكا"، بحسب وكالة الأناضول.

ويعد هذا الفوز، الثالث على التوالي للبطل التركي رازغاتلي أوغلو لاعب فريق "ريد بول"، في سباقات البطولة هذا العام.

وجاء في المرتبة الثانية، الإسباني ألفارا باوتيستا، تلاه ثالثا الأيرلندي جوناثان ريا.

وبهذه النتيجة، حل الدراج التركي في المركز الثاني وفق الترتيب العام لبطولة العالم للسوبربايك، برصيد 487 نقطة، تلاه الدراج الأيرلندي جوناثان ريا برصيد 450 نقطة.

ومن المقرر أن يقام السباق الثالث والأخير للبطولة في أستراليا بين 18 و20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.