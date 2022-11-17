تركيا تتوج ببطولة "نعيم سليمان أوغلو" الدولية لرفع الأثقال

توج المنتخب التركي ببطولة "نعيم سليمان أوغلو" الدولية لرفع الأثقال بنسختها الثانية، بفوزه بـ40 ميدالية منها 21 ذهبية.

واختتمت اليوم الخميس، منافسات البطولة التي انطلقت الثلاثاء، بتنظيم من الاتحاد التركي لرفع الأثقال وبلدية منطقة بورساكلار في العاصمة أنقرة، بمشاركة 72 رياضيا من 16 بلدا.

وبالمجموع، فاز الرياضيون الأتراك بـ 40 ميدالية منها 21 ذهبية، و17 فضية وبرونزيتان.

وأشرف على تقديم الميداليات للفائزين كل من رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد حسن جلود الشمري، ورئيس بلدية بورساكلار أرطغرل تشتين، ورئيس الاتحاد التركي لرفع الأثقال طلعت أونلو.

وشهدت البطولة مشاركة رياضيين من فرنسا وكوسوفو وأوزبكستان والدنمارك وتركمانستان وبلجيكا وألبانيا وأذربيجان وألمانيا وسلوفينيا وإسبانيا والبوسنة والهرسك وهولندا وإيران والسعودية.

والرباع التركي الراحل نعيم سليمان أوغلو، اشتهر بلقب "رياضي القرن"، إذ اكتسح جميع منافسيه في مختلف المسابقات الدولية، وحطم العديد من الأرقام القياسية، إلا أن المرض هزمه عام 2017، بعد مشوار حافل بالنجاحات والألقاب.