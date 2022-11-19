رئيس الفيفا: ظروف العمال في قطر أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، جياني إنفانتينو أن "قطر ستنظم أفضل دوةر من المونديال في التاريخ".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السبت، بالعاصمة القطرية الدوحة، قبيل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، غدا.

وأفاد إنفانتينو، بأن "قطر تطورت كثيرا في مجال حماية حقوق العمال وأصبحت نموذجا في التسامح والعمل الجماعي".

وأضاف: "قطر تؤمن لكل من يأتي إليها أملا في الحياة بفرص عمل (..) وما يكسبه العمال فيها يساعدهم على إعالة عائلاتهم في بلدانهم".

وأردف: "الشعارات والدروس الأخلاقية تنم عن النفاق، وظروف العمال في دولة قطر أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا"، في إشارة إلى بعض الانتقادات الغربية لقطر بخصوص ظروف العمال الأجانب.

ولفت أن "العديد من المؤسسات الدولية أقرت أن معايير حقوق العمال في دولة قطر مشابهة لمعايير حقوق العمال في أوروبا".

واستطرد: "ينبغي على الأوروبيين أن يعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس (..) العديد من المؤسسات الأوروبية تعمل في قطر وتجني أرباحا مالية".

واستدرك: "الجميع يتواجد في دولة قطر من أجل إنجاح كأس العالم"، مؤكدا أن هذه النسخة "ستكون الأفضل في التاريخ (..) فخور بكل من عمل جاهدا على إنجاح هذا الحدث الكروي العالمي".

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتنطلق البطولة بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت"، في أول مونديال يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.