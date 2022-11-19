قطر: الأمير تميم يفتتح بطولة كأس العالم "FIFA قطر 2022" يوم غد الأحد

أعلنت دولة قطر، اليوم السبت، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيفتتح يوم غداً الأحد، بطولة كأس العالم "FIFA قطر 2022".

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن الأمير "سيشمل برعايته الكريمة افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في استاد البيت مساء الأحد".

وأضافت أن ذلك "بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة رؤساء الدول ورؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة".

وفي وقت سابق السبت، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الدوحة، إن "قطر ستنظم أفضل نسخة من المونديال في التاريخ".

وأضاف: "الجميع يتواجد في دولة قطر من أجل إنجاح كأس العالم"، مؤكدا أن هذه النسخة "ستكون الأفضل في التاريخ (..) فخور بكل من عمل جاهدا على إنجاح هذا الحدث الكروي العالمي".

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتنطلق البطولة بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت"، في أول مونديال يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.