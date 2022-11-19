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قطر تُجهز صالتين لمشجعي المونديال في غزة و رام الله

وكالة الأناضول للأنباء
غزة
نشر في 19.11.2022 12:02
آخر تحديث في 19.11.2022 12:06
اللجنة القطرية توفر مكانين بغزة ورام الله لعرض مباريات المونديال مواقع التواصل الاجتماعي اللجنة القطرية توفر مكانين بغزة ورام الله لعرض مباريات المونديال (مواقع التواصل الاجتماعي)

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عن تخصيص مكانين في الأراضي الفلسطينية لعرض مباريات كأس العالم قطر 2022، وذلك من منطلق حرص دولة قطر على توفير مساحات للمشجعين الفلسطينيين لمتابعة مباريات البطولة.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أهم جهزوا الصالتين بشكل كامل لاستقبال المشجعين لمشاهدة مونديال كأس العالم 2022 الذي يقام لأول مرة في دولة مسلمة.

وأضافت اللجنة، أن تلك الخطوة تأتي من "منطلق حرص دولة قطر على توفير مساحات للمشجعين من الأشقاء الفلسطينيين لمتابعة مباريات البطولة".

وأوضحت أن المكان الأول يقع في "صالة سعد صايل وسط مدينة غزة وفي الضفة الغربية، كما تم تجهيز الصالة الثانية في قاعة أبسا الرياضية في مجمع رام الله الترويجي، لتستضيف المشجعين والمتابعين طوال فترة المونديال".

ولفتت أن الفعاليات سواء في غزة أو الضفة من المقرر أن "تشهد أنشطة مختلفة تشجيعاً ودعماً للمنتخب العنابي ولدولة قطر التي استعدت لاستضافة هذه البطولة ولاستقبال ملايين المشجعين على أرضها".

وتستضيف قطر كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتنطلق البطولة بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت"، في أول مونديال يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

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