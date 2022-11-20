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أردوغان يشارك في افتتاح كأس العالم "قطر 2022"

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 20.11.2022 11:05
آخر تحديث في 20.11.2022 11:11
يتوجه الرئيس أردوغان اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في افتتاح كأس العالم الأناضول يتوجه الرئيس أردوغان اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في افتتاح كأس العالم (الأناضول)

يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وجاء في بيان دائرة الاتصال التركية، أن الرئيس أردوغان سيتوجه اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وأعلنت قطر السبت أن أمير البلاد سيفتتح الأحد بطولة كأس العالم "قطر 2022"، في استاد البيت.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتنطلق البطولة بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت"، في أول مونديال يُقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وفي وقت سابق السبت، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الدوحة، إن "قطر ستنظم أفضل نسخة من المونديال في التاريخ".

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