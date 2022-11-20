الإكوادور تفوز في افتتاح كأس العالم على قطر المضيفة

تمكن منتخب الإكوادور من التغلب على مضيفه المنتخب القطري في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم "قطر 2022" بهدفين دون مقابل، الأحد، على أرض استاد "البيت"، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وبدأت المباراة بأفضلية واضحة للإكوادور التي نجحت في زيارة الشباك مُبكرا، في الدقيقة الثالثة، بهدف ألغاه الحكم في الدقيقة 5 بعد الرجوع إلى تقنية "الفار".

وتمكن المنتخب الإكوادوري من افتتاح النتيجة في الدقيقة 16، من ركلة جزاء تسبب بها الحارس القطري سعد الشيب بتدخله الخاطئ على إينير فالنسيا، الذي نفذ المخالفة بنفسه في الجهة اليسرى لمرمى أصحاب الأرض.

وبدا المنتخب القطري متأثراً بالضغوط الملقاة عليه قبل بداية المونديال، وهيبة المواعيد الكبرى، ما جعله خارج أجواء المباراة وعاجزاً عن صناعة أي فرصة داخل مناطق الخصم.

بالمقابل كان المنتخب الإكوادوري حاضرا بالشكل المطلوب وأكد تفوقه بهدف ثان من اللاعب نفسه فالنسيا، مهاجم فنربهتشه التركي، برأسية مميزة في الدقيقة 31 مستثمراً عرضية مثالية من أنجيلو بريسيادو.

وفي الشوط الثاني لعب المنتخب الإكوادوري بطريقة حافظ بها على تقدمه دون أن يسمح لنظيره القطري بمحاولة العودة بالنتيجة منهيا اللقاء بفوز مريح يجعله متصدرا للمجموعة مؤقتا بثلاث نقاط.

ويشهد اليوم الثاني للمونديال القطري مواجهة منتظرة لحساب المجموعة الأولى تجمع هولندا مع السنغال، فيما تلتقي إنجلترا مع إيران، والولايات المتحدة مع ويلز ضمن المجموعة الثانية.