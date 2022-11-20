المنتخب التركي لكرة القدم يفوز على نظيره التشيكي وديًا

فاز المنتخب التركي لكرة القدم، السبت، على نظيره التشيكي وديا بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة جرت على ملعب "كاليون" في ولاية غازي عنتاب التركيا.

بدأ المنتخب التركي المباراة بقوة فرض فيها ثقله على الساحة، مستعينا بميزة الأرض والجمهور.

وهدد أصحاب الأرض مرمى المنتخب التشيكي في الدقيقة الثالثة بتسديدة قوية لهاكان تشالهان أوغلو، تصدى لها الحارس جيري بافلينكا في آخر لحظة.

واقترب المنتخب التركي من التسجيل عند الدقيقة الثامنة عندما مرر أنس ألملي كرة إلى زميله تشالهان أوغلو الذي وجّه تسديدة ثانية كادت أن تترجم إلى هدف إلا أن الكرة اتجهت خارج أرض الملعب.

واصل الأتراك تفوقهم على منافسهم التشيكي، وسجلوا الهدف الأول في الدقيقة 31 بتمريرة لجنكيز أوندر خلف خطوط الدفاع تلقاها أنس أونال وسددها إلى المرمى بركلة جنابية هزت الشباك.

استمرت المباراة ندية بين الجانبين حاولا فيها الطرفان فرض السيطرة على أرضية الملعب.

بعد انطلاق الشوط الثاني، استعاد الفريق الضيف توازنه في الدقيقة 56 بتسديدة اللاعب التشيكي فاسلاف سيرني كرة من خارج منطقة الجزاء، فشل الحارس التركي دوغان علمدار في صدها، مسجلا هدف التعادل.

رد أصحاب الأرض على هدف التعادل بتسديدة قوية لجنك أوزكاجار في الدقيقة 66 صدها الحارس التشيكي في اللحظة الأخيرة لتخرج الكرة إلى رمية زاوية.

لم تمض إلا دقيقة واحدة، ليعاود الأتراك تهديد المرمى التشيكي بركلة أنيقة للاعب دوغان سينيك، صدها الحارس التشيكي في آخر رمق.

وحصد الأتراك ثمار أدائهم المميز، بهدف ثان سجله تشالهان أوغلو في الدقيقة 70 عندما سدد ركلة أرضية قوية هزت الشباك عن يسار الحارس، لتنتهي المباراة بفوز مستحق للمنتخب التركي بنتيجة 2-1.