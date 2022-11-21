بثنائية نظيفة هولندا تتغلب على السنغال في مباريات كأس العالم

فازت هولندا على السنغال بهدفين دون مقابل، اليوم الاثنين، على أرض استاد "الثمامة"، ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم "قطر 2022".

جاءت المباراة متوسطة المستوى في شوطها الأول، وافتقرت للمحاولات المباشرة على المرميين، وسط استحواذ أكبر للسنغال وصل إلى 55 بالمئة.

أخطر الفرص كانت في الدقيقة 19 حين انفرد فرينكي دي يونغ بالمرمى السنغالي بوضعية مناسبة للتسجيل لكنه تباطأ في التسديد مما مكن الدفاع من قطع الكرة ومنع هولندا من هدف محقق.

في الشوط الثاني ورغم عديد التغيرات التي قام بها المدربان إلا أن النتيجة بقيت بيضاء حتى الدقيقة 84، التي شهدت تسجيل هولندا هدفها الأول برأسية مباغتة من كودي جاكبو.

ووسط بحث السنغال عن هدف التعديل، هرب ممفيس ديباي بهجمة مرتدة ثم سدد كرة تصدى لها الحارس قبل أن ترتد إلى دافي كلاسين الذي أسكنها الشباك الخاوية بسهولة

وكانت الإكوادور قد افتتحت منافسات المجموعة الأولى بالفوز على قطر بهدفين دون رد حملا توقيع إينير فالنسيا مهاجم نادي فنربهتشه التركي.

وتتصدر الإكوادور مع هولندا الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما تحتل السنغال وقطر المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.