حوار للحضارات بين النجم العالمي "مورغان" وشاب قطري في افتتاح كأس العالم

لفت الممثل الأمريكي مورغان فريمان أنظار العالم إليه في الحفل الافتتاحي لكأس العالم، بعد مشاركته في فقرة تبادل فيها حواراً مع الشاب القطري غانم المفتاح، وصفه مشجعون حول العالم بأنه "حوار الحضارات".

ونظمت قطر، الأحد، في استاد البيت "افتتاحاً أسطورياً" لكأس العالم 2022، في احتفالية جمعت بين الأصالة والحضارة مع تسليط الضوء على ضرورة قيم تقبل الآخر والتكامل بين جميع الشعوب.



لتعارفوا

وشهد حفل الافتتاح لوحة فنية حملت اسم "لتعارفوا"، جمعت بين النجم الأمريكي مورغان فريمان والشاب القطري غانم المفتاح، سفير النوايا الحسنة المصاب بـ"متلازمة التراجع الذيلي".



وظهر فريمان في حوار مع الشاب القطري، من أجل إحلال السلام العالمي، والتأكيد على حوار الحضارات بين الشرق والغرب، مهما اختلفت الثقافات بين الشعوب.



وتبادل الفنان الهوليودي الحديث مع الشاب القطري غانم المفتاح حول تصحيح المفاهيم المغلوطة وازدواجية المعايير وكيفية إطلاق الأحكام المتسرعة.



وتضمن الحوار، الذى دار بينهما، إشارة واضحة للرسالة التي تدعو إليها الآية القرآنية "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، التي تلاها المفتاح، ولاقت إشادة كبيرة من مشجعي كرة القدم ومتابعي المونديال حول العالم.





وفي وقت لاحق من الحفل، أشاد "فريمان" بقدرة كرة القدم على توحيد الشعوب ذات الثقافات المختلفة حول شغف واحد، وقال: "كرة القدم توحد الأمم حول حبهم للعبة الجميلة، إن ما يجمع الأمم يجمع المجتمعات أيضاً".

وتعد قطر أول دولة عربية وإسلامية في منطقة الشرق الأوسط تتمكن من كسر احتكار الغرب لتنظيم بطولات كأس العالم.



إبهار بصري

كما شهد الحفل الحفل عدداً من العروض الثقافية والتراثية، في مزيج فريد بين عبق الشرق بنكهة قطرية خالصة وبين حداثة الغرب بإيقاعه السريع.

وتميّزت فقرات الحفل بإبهار بصري لم تشهده افتتاحيات بطولة كأس العالم من قبل، واستخدمت فيها أحدث تكنولوجيات الإضاءة والصوت والخدع البصرية، في انسجام دقيق مع حركة التصوير والجمهور في أرضية الملعب وفي المدرجات.

ويُنظر إلى هذا العرض على أنه عالمي معاصر يقدّم رسالة مهمة تخرج من الوطن العربي الكبير إلى العالم أجمع، ومن خلاله تم توجيه دعوة لالتقاء الجميع في وحدة، وربط الجسور بين جميع الاختلافات في العرق والثقافة واللون والجنسية.

واستند سرد الحفل على مفهوم مرئي قوي ومشروع موسيقي مخصص ومتنوع، دامجاً التقاليد القطرية مع الثقافة العالمية عبر سبع لوحات مبهرة: "النداء، لتعارفوا، إيقاع الأمم، نوستالجيا كروية، الحالمون، جذور الحلم، هنا والآن".

وارتكز الحفل على رمزية "جسرين ضوئيين معلقين" يمثلان دلالة المسافات المُتباعدة بين أفكار الناس وكيفية ملئها بالحوار والتفاهم وصولاً للتعايش.



مشاركة زعماء دول عربية

وألقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلمة خلال الحفل، وسط مشاركة زعماء ورؤساء من دول مختلفة، مرحباً في كلمته بجماهير المونديال من جميع الجنسيات، قائلاً: "أهلا وسهلا بالعالم في دوحة الجميع".

وأضاف: "من قطر من بلاد العرب نرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022".

وشارك عدد من قادة الدول والزعماء في حفل افتتاح المونديال، وأبرزهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس والجزائري عبد المجيد تبون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، ونائب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقادة عرب وأجانب آخرون.