7 منتخبات أوروبية تتراجع عن ارتداء شارات المثلية في مونديال قطر

أصدرت 7 منتخبات أوروبية بياناً مشتركاً أعلنت فيه تراجعها عن ارتداء الشارات الداعمة للمثلية الجنسية خلال مباريات كأس العالم، خشية من العقوبات التي صرح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عزمه فرضها على المخالفين خلال مونديال قطر 2022.

ووفق وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، قالت المنتخبات السبعة: "بصفتنا اتحادات وطنية، لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف قد يتعرضون خلاله إلى عقوبات، بما في ذلك الإنذارات، منذ نزولهم إلى أرض الملعب".

وصدر البيان عن منتخبات إنجلترا، وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، والدنمارك، وويلز، وسويسرا.

ووجه البيان نداء إلى قائدي المنتخبات بعدم محاولة ارتداء شارات اليد الداعمة للمثلية هذه في مباريات كأس العالم 2022.

وتابع البيان: "الاتحاد الدولي لكرة القدم كان واضحا في أنه سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى قائدو المنتخبات شارات (حب واحد - وان لاف) الداعمة للمثلية".

وفي السياق، أشار البيان إلى أن الاتحادات كانت مستعدة لدفع غرامات مالية في حالة ارتداء هذه الشارات، غير أنهم تراجعوا عن موقفها خوفا " من وضع اللاعبين في موقف قد يتم فيه حجزهم أو حتى إجبارهم على مغادرة الملعب".

وأردفوا: "نشعر بالإحباط الشديد من قرار فيفا الذي نعتقد أنه غير مسبوق".

وفي السياق، قال الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان منفصل "أولويتنا الأولى في كأس العالم هي الفوز بالمباريات".

وخاطب الجماهير الهولندية قائلا "أنت لا تريد أن يبدأ قائد الفريق المباراة ببطاقة صفراء".

ويأتي تراجع المنتخب الهولندي عن قرار ارتداء الشارة، بينما كانت مبادرة دعم المثليين قد تأسست في هولندا عام 2020 .