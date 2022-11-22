السعودية تحقق أولى مفاجآت المونديال وتهزم الأرجنتين

حقق المنتخب السعودي انتصاراً تاريخياً وفوزاً مثيراً على نظيره الأرجنتيني بهدفين لواحد، الثلاثاء، على استاد "لوسيل" في قطر، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم 2022.

وبدأ اللقاء بأفضلية متوقعة للأرجنتين ترجمها النجم ليونيل ميسي بهدف أول في الدقيقة 10 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع إلى تقنية "الفار".

وبحث "التانغو" عن التعزيز وسط عديد الهجمات التي أثمرت عن ثلاثة أهداف جميعها ألغيت بداعي التسلل على كل من ميسي ولاوتار ومارتينيز عند الدقائق 21 و27 و35.

أما الشوط الثاني فدخله "الأخضر" السعودي مندفعاً للهجوم ليتمكن صالح الشهري من إدراك التعادل بتسديدة قوية عجز الحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيز عن ردها في الدقيقة 48.

ولم يستوعب المنتخب الأرجنتيني صدمة هدف الشهراني حتى جاء الهدف الثاني لمنتخب المملكة عند الدقيقة 53 بعد عمل رائع من سالم الدوسري الذي تسلم كرة داخل الجزاء ثم راوغ وسدد ببراعة في الجهة اليسرى لمرمى رفاق ميسي.

وحاول المنتخب الأرجنتيني تدارك الموقف غير أن تألق الحارس محمد عويس وزملائه حال دون تحقيق راقصي التانغو لمبتغاهم لتنتهي المباراة بفوز مستحق لرجال المدرب هيرفي رينار.

وبهذا الفوز تصدرت السعودية ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط في انتظار المواجهة الأخرى التي ستجمع المكسيك وبولندا في وقت لاحق من مساء اليوم.



ويعد هذا الفوز الرابع للمنتخب السعودي خلال مشاركته الستة في نهائيات كأس العالم، حيث سبقه فوزين في مونديال 1994 على المغرب وبلجيكا، وفوز في مونديال 2018 على شقيقه المنتخب المصري، وكانت أبرز مشاركة له في مونديال 1994، عندما بلغ دور الـ 16 بعد أن تصدر المجموعة السادسة.