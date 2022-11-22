مانشستر يونايتد يعلن رحيل كريستيانو رونالدو بالتراضي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الثلاثاء، توصله إلى اتفاق مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو يُفضي إلى رحيل الأخير وفسخ العقد بينهما بالتراضي.

وقال يونايتد في بيان رسمي: "كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل، بأثر فوري".

وأضاف: "النادي يشكر اللاعب على مساهمته الهائلة في فترتين في أولد ترافورد".

واختتم: "لا يزال الجميع في مانشستر يونايتد يركزون على مواصلة تقدم الفريق تحت قيادة إريك تن هاج والعمل معا لتحقيق النجاح على أرض الملعب".

ويأتي قرار يونايتد في التخلي عن رونالدو عقب التصريحات النارية التي أطلقها النجم البرتغالي في الحوار الذي أجراه مع الصحفي بيرس مورغان وتوتر الأجواء داخل قلعة "أولد ترافورد".

وكان رونالدو قد اتهم مدرب الفريق تين هانغ، بعدم الاحترام له ما أجبره على مبادلته الشعور ذاته، وأنه قد تعرض للخيانة من الهولندي وأشخاص آخرين من الإدارة.

وقال رونالدو في حواره: "على الجمهور معرفة الحقيقة، أريد الأفضل للنادي ولهذا السبب أتيت لمانشستر يونايتد، ولكن هناك أمور تحدث في الداخل، الإدارة لا تساعدنا على الوصول لأعلى مستوى مثل مانشستر سيتي، ليفربول وحتى أرسنال".

كما هاجم "الدون" زميله السابق مع "الشياطين الحمر"، واين روني، بسبب انتقاداته المتواصلة له، وانتقد المدير الفني السابق، النمساوي رالف رانجينك، معتبرا أنه ليس بحجم نادٍ مثل مانشستر يونايتد.

وربطت عدة تقارير صحفية مصير رونالدو بعيدا عن "أولد ترافورد"، حيث يقترب صاحب الخمس كرات ذهبية من الالتحاق بتشلسي أو العودة إلى سبورتينغ لشبونة الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية في البرتغال.