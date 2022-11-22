وزير الخارجية الأمريكي ينتقد حظر "الفيفا" شارات المثلية في مباريات المونديال

انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، الثلاثاء، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" والذي ينص على حظر شارات دعم المثليين، وتهديد اللاعبين في كأس العالم بالبطاقات الصفراء إذا ارتدوها.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي بحضور نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، إنه أمر يثير القلق عندما نرى أي قيود على حرية التعبير.

ووفق وكالة "أسوشيتيد برس"، فأضاف بلينكين في نادي الدوحة الدبلوماسي: "في تقديري، لا ينبغي إجبار أي شخص في ملعب كرة القدم على الاختيار بين دعم هذه التوجهات (المثلية) أو اللعب مع فريقه".

ووصل بلينكين إلى قطر، الاثنين، للمشاركة في اجتماعات الحوار الاستراتيجي القطري ـ الأمريكي، كما شاهد مباراة الولايات المتحدة مع منتخب ويلز ضمن فعاليات كأس العالم، مساء أمس.

وبينما كان بلينكن ينتقد الفيفا علنا، اتخذ نبرة مدروسة أكثر مع قطر.

وتعرضت قطر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تنظم فعاليات كأس العالم لكرة القدم، لانتقادات قبل البطولة على خلفية مزاعم بسوء معاملتها للعمال المهاجرين.

وفي هذا الشأن، أوضح بلينكن: "نعلم أنه من دون العمال، بما في ذلك العديد من العمال المهاجرين، لم تكن بطولة كأس العالم ممكنة. قطعت قطر خطوات ذات مغزى في السنوات الأخيرة في قوانين العمل لتعزيز حقوق العمال".

وأردف أن الولايات المتحدة "ستواصل" العمل مع قطر على تعزيز حقوق العمال وحقوق الإنسان على نطاق أوسع بعد انتهاء كأس العالم.