المغرب يجتاز الاختبار الأول في مونديال قطر بالتعادل أمام كرواتيا

حقق المنتخب المغربي نقطة في ظهوره الأول في منافسات كأس العالم "قطر 2022" بعد تعادله مع المنتخب الكرواتي سلبا، الأربعاء، على أرض استاد "البيت" في افتتاح منافسات المجموعة السادسة.

وبدأ وصيف النسخة الماضية المنتخب الكرواتي المباراة بضغط هجومي قابله المغرب بتنظيم دفاعي محكم، ما أبطل جميع المحاولات أمام مرمى "ياسين بونو"، الذي تصدى لكرة هدف محقق في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع لزمن الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني تحرر "أسود الأطلس" من الضغط النفسي وكاد نصير المزراوي أن يفتتح باب التسجيل لولا أن الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش تألق في إبعاد رأسية مدافع بايرن ميونخ في الدقيقة 51.

ورد المنتخب الكرواتي عن طريق تسديدتين من ديان لوفرين وإيفان بيريسيتش لم تشكل أي خطورة على المرمى المغربي.

وحاول أشرف حكيمي، نجم باريس سان جرمان، افتتاح النتيجة لمنتخبه المغرب من كرة حرة ثابتة أبطل مفعولها ليفاكوفيتش.

وشهدت الدقائق الأخيرة اندفاع هجومي مكثف من كرواتيا، غير أن الدفاع المغربي بقي صامداً حتى النهاية التي أعلنت عن حصد كل منتخب نقطة وحيدة.

وتستكمل مباريات المجموعة السادسة بلقاء يقام مساء اليوم يجمع منتخب بلجيكا مع خصمه الكندي على استاد "أحمد بن علي المونديالي".