قلق بعد انسحاب لاعب جديد من الفريق الفرنسي بسبب الإصابة

يستمر كابوس الإصابات في تشكيلة المدرب الفرنسي ديدييه ديشان مع غياب الظهير الأيسر لوكا هرنانديز عن المشوار المتبقي لمنتخب فرنسا في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بعد تعرضه الثلاثاء لإصابة قوية في ركبته اليمنى في مباراة أمس مع أستراليا والتي فازت بها فرنسا 4-1، بحسب ما ذكر مصدر قريب من المنتخب الأزرق لوكالة فرانس برس.

فبعد أفضل لاعب في العالم المهاجم كريم بنزيمة، لاعبي الوسط بول بوغبا ونغولو كانتي والمدافع بريسنيل كيمبيمبي ولاعبين آخرين أمثال الحارس مايك مينيان والمهاجم كريستوفر نكونكو، خرج لاعب بايرن ميونيخ الألماني البالغ 26 عاماً مبكراً، بعد هجمة افتتاح التسجيل لمنتخب أستراليا.

قال قائد المنتخب الحارس هوغو لوريس "بصراحة، بدأت الأمور تصبح مقلقة".

تابع حارس توتنهام الإنكليزي المخضرم "شعرنا بسرعة أن الأمر جدي.. يجب أن نتطلع قدماً، هذا الأمر يمنحنا المزيد من القوة".

وفي تشكيلة ديشان، سيلعب تيو، الشقيق الأصغر لوكا، دور البديل في مركز الظهير الأيسر.

وكان بطل العالم 2018 تعرّض لإصابة في العضلات المقرّبة في 13 أيلول/سبتمبر وعاد إلى الملاعب في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتسعى فرنسا إلى ان تصبح اول منتخب يحرز لقب البطولة مرتين توالياً منذ البرازيل في 1958 و1962.