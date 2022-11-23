لاعب المنتخب السعودي "الشهراني" سيخضع لجراحة في الرياض

أعلن المنتخب السعودي بكرة القدم أن لاعبه الظهير الأيسر ياسر الشهراني سيخضع لجراحة في الرياض، بعد تعرّضه لإصابة قوية برأسه خلال مباراة الفوز التاريخي لبلاده على الأرجنتين 2-1 في مونديال قطر 2022 أمس الثلاثاء .

وكتب المنتخب في صفحته الرسمية على تويتر، الأربعاء، أن الشهراني "غادر صباح اليوم مدينة حمد الطبية بالدوحة، بعد نقله بالإخلاء الطبي الى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، وسيجري عملية جراحية خلال الساعات القادمة حسب الخطة العلاجية التي وضعها الجهاز الطبي له".

ويأتي إعلان المنتخب السعودي إثر خضوع الشهراني لفحوصات طبية في الدوحة كشفت عن "حالة مستقرة"، وذلك بعد "تعرضه لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن".

وكان الشهراني تعرض لاصطدام قوي مع زميله حارس المرمى محمد العويس، في كرة مشتركة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني على استاد لوسيل الذي غصّ بأكثر من 88 ألف متفرج.

و ظهر الشهراني في مقطع فيديو طمأن فيه مشجعي المنتخب من المستشفى، وقال فيه: "أحببت أن أطمأنكم بأن أموري جيدة.. دعواتكم لي.. وجمهور المنتخب السعودي يستحق الفوز".

وقدّم لاعب الهلال السعودي، البالغ 30 عاماً، أداء بطولياً مع رفاقه، إذ قلبوا في الشوط الثاني تأخرهم بالهدف المبكر للنجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء، إلى انتصار تاريخي هو الأول لمنتخب آسيوي على الأرجنتين في كأس العالم، بفضل هدفي صالح الشهري وسالم الدوسري، ما قد يعزز من فرصهم في بلوغ الدور الثاني للبطولة.