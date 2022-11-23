مونديال المفاجأت.. اليابان تقهر ألمانيا في مباراة اليوم

فاز المنتخب الياباني على نظيره الألماني في مبارة تاريخية بهدفين مقابل هدف واحد، اليوم الأربعاء، في استاد "خليفة الدولي" ضمن منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم "قطر 2022".

ورغم فرض المنتخب الألماني أفضليته منذ البداية وتمكن من الوصول إلى مناطق خصمه في عديد المناسبات، في وقت اعتمد اليابان على الدفاع والارتداد السريع حينما تسمح الفرصة.

سيطرة "المانشافت" أثمرت هدفا أولا عند الدقيقة 33 إثر ركلة جزاء نفذها إلكاي غوندوغان بنجاح، قبل أن يُسجل كاي هافيرتز هدفا ثانيا ألغاه الحكم بعد الرجوع إلى تقنية "الفار".

وفي الشوط الثاني انخفض الإيقاع الهجومي للألمان ما سمح للمنتخب الياباني في التجرؤ وتقدم نحو الهجوم لمعادلة الكفة بهدف أحرزه ريستو دوان في الدقيقة 75 مستغلا كرة مرتدة من الحارس مانويل نوير ليتابعها بسهولة داخل الشباك.

عقب الهدف، اندفع منتخب ألمانيا لاستعادة التقدم تاركا خلفه مساحات كبيرة استفاد منها هجوم "الساموراي" وقلب الطاولة بهدف ثان وقع عليه تاكوما أسانو عند الدقيقة 83 بعدما واجه نوير بثقة وصوب بقوة كرة هزت الشباك.

بهذا الفوز تصدرت اليابان الترتيب برصيد 3 نقاط في انتظار نتيجة مواجهة إسبانيا مع كوستاريكا، مساء اليوم.