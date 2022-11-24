فوز صعب للبرتغال على غانا ورقم قياسي جديد لرونالدو

حقق المنتخب البرتغالي انتصاراً صعباً على نظيره المنتخب الغاني بثلاثة أهداف لاثنين، الخميس، في استاد "974"، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وحملت الدقائق الأولى محاولات متعددة للمنتخب البرتغالي اعتمدت على نقل الكرة بتمريرات قصيرة وإيصالها للهجوم عبر برناردو سيلفا من العمق وجواو فيليكس من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة العاشرة، كانت أولى التهديدات البرتغالية عبر انفراد النجم كريستيانو رونالدو الذي هيأ الكرة لنفسه بطريقة سمحت للحارس الغاني بالتدخل ومنعه من التسديد.

رونالدو عاد في الدقيقة 31 بتسديدة هزت الشباك هذه المرة لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود خطأ على المهاجم البرتغالي ارتكبه ضد المدافع ألكساند ديجكو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، واصل "برازيل أوروبا" بحثهم عن التقدم، الأمر الذي تحقق من ركلة جزاء نفذها رونالدو بنجاح في الدقيقة 65 ليُدخل التاريخ برقم جديد بعدما بات أول لاعب في التاريخ يُسجل في خمس نسخ من كأس العالم.

ولم يتأخر رد "البلاك ستارز" كثيراً، إذ تمكن أندريه أيو من إدراك التعادل عند الدقيقة 73 مستغلاً خطأ من دفاع البرتغال في تشتيت الكرة قبل أن تصل إليه ويُسكنها الشباك.

وبعد مرور 5 دقائق، المباراة اشتعلت إثارة عندما أعاد جواو فيليكس البرتغال للمقدمة بهدف أحرزه بعد هجمة سريعة أنهاها بتسديدة ذكية عجز الحارس الغاني عن التصدي لها.

وأثمر المد الهجومي للمنتخب البرتغالي عن هدف ثالث وقع عليه رافائيل لياو في الدقيقة 80 إثر كرة من برونو فيرنانديز تابعها الأول بلمسة واحدة داخل المرمى الغاني.

غانا لم ترفع الراية وحاولت تدارك الموقف في ما تبقى من زمن المباراة، وبالفعل استطاع عثمان بخاري أن يُقلص الفارق بهدف ثانٍ سجله في الدقيقة ما قبل الأخيرة من الوقت الرسمي.

ولم يتمكن المنتخب الغاني استغلال الوقت بدل الضائع 9 دقائق لإحراز التعادل، وانتهت المباراة بفوز ثمين للبرتغال، لتتصدر به الترتيب بعد تعادل أوروغواي وكوريا الجنوبية دون أهداف في المباراة التي جرت في وقت سابق اليوم.