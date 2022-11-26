بولندا توقف طموح السعودية.. وليفاندوسكي يحرز هدفه الأول في كاس العالم

تمكن المنتخب البولندي من خطف ثلاث نقاط مهمة عقب تغلبه على نظيره السعودي بهدفين نظيفين، السبت، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، وضعته في صدارة المجموعة مؤقتاً.

ودخل المنتخب السعودي أرض استاد "المدينة التعليمية" منتشياً بالملحمة الكروية التي قدمها في الافتتاح وفوزه على نظيره الأرجنتيني، بينما حضر زملاء ليفاندوفسكي بعد تعادل سلبي أمام المكسيك.

واستحوذ الأخضر السعودي في السوط الأول، وخلق أفضلية صنعها محمد كنو بتحركاته المزعجة للدفاع البولندي في العمق، واختراقات فراس البريكان مع المميز سالم الدوسري من الأطراف.

وفي الدقيقة 13 شهدت أخطر فرص "الأخضر" عندما مرر البريكان إلى كنو الذي سدد كرة قوية أبعدها الحارس البولندي تشيزني بصعوبة إلى ركلة زاوية.

ورغم سيطرة المنتخب السعودي إلا أن المنتخب البولندي تمكن من أول محاولة حقيقية تسجيل هدف التقدم، عبر لاعب الوسط بيوتر زيلينسكي، مستغلا تمريرة عرضية من ليفاندوفسكي تابعها بيمناه صعبة على محمد العويس في الدقيقة 39.

ورغم التخلف بالنتيجة، لم تقل رغبة المنتخب السعودي في التهديف، وهو ما كان قريباً من التحقق لولا استمرار تألق تشيزني الذي تصدى لركة جزاء نفذها سالم الدوسري ارتدت إلى محمد البريك ليُسدد مرة أخرى لكن الحارس البولندي ظهر مجددا وأبعد الكرة عن مرماه.

وبدأ المنتخب السعودي الشوط الثاني بمحاولة خطيرة من الدوسري وجدت تشيزني، ثم سدد البريكان لكن كرته جاءت بعيدة عن الشباك، قبل أن يحاول المهاجم البولندي أركاديوز ميليك برأسية ردتها العارضة عوضا عن العويس.

كما تدخل القائم هو الآخر ومنع ليفاندوفسكي من التسجيل في الدقيقة 65، ليعود تشيزيني ويضع نفسه نجماً مطلقاً للمباراة بتصديه لكرة صعبة من الدوسري.

وتبادل المنتخبان الفرص إلى غاية الدقيقة 82 التي عرفت تعزيز بولندا تقدمها عن طريق ليفاندوفسكي الذي خطف الكرة من المالكي وواجه العويس بثقة محرزاً ثاني الأهداف لبولندا والأول له في تاريخ مشاركاته بنهائيات كأس العالم.

بعد الهدف انخفض رتم اللعب وبقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية التي أعلنت انتصار بولندا وإيقاف طموح "الأخضر" بتحقيق فوز ثان والتأهل إلى الدور الثاني، مع بقاء الحظوظ مفتوحة في المباراة الثالثة أمام المكسيك.

ورفعت بولندا رصيدها إلى 4 نقاط وضعتها مؤقتاً في صدارة الترتيب، في حين ظلت السعودية ثانياً بـ 3 نقاط، بانتظار نتيجة المباراة الأخرى التي ستجمع الأرجنتين مع المكسيك، مساء اليوم.