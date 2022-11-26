فرنسا أول المتأهلين إلى دور الـ 16 في مونديال قطر

تأهل المنتخب الفرنسي إلى دور الـ 16 من مونديال قطر 2022 عقب تغلبه على نظيره المنتخب الدنماركي بهدفين لواحد، السبت، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

فرض حامل اللقب أفضلية شبه مطلقة على مجريات الشوط الأول، من خلال اللعب بصفوف متقاربة والتنوع في صناعة الفرص، مجبراً خصمه على التراجع نحو الدفاع وتطبيق أسلوب الهجمات المرتدة.

بداية الفرص الفرنسية كانت بمحاولة لم تكتمل للمهاجم أوليفييه جيرو، أتبعه لاعب الوسط أدريان رابيو برأسية تألق الحارس كاسبر شمايكل بردها.

فيما كانت الكرة الأخطر كانت عرضية عثمان ديمبلي التي وصلت إلى كيليان مبابي المتواجد دون رقابة على بعد أمتار قليلة من المرمى الدنماركي لكنه صواب بغرابة خارج الملعب.

بعد الاستراحة تخلى المنتخب الدنماركي عن تحفظه وخرج مهاجماً في مناطق "الديوك"، الأمر الذي زاد متعة المباراة وسط تبادل مثير للفرص بين الطرفين.

المنتخب الفرنسي كان السباق في افتتاح النتيجة، من هجمة اخترق بها ثيو هيرنانديز الجهة اليسرى لدفاع الخصم قبل أن يتبادل الكرة مع مبابي الذي سدد بذكاء داخل المرمى الدنماركي ليمنح بلاده التقدم في الدقيقة 61.

رد "أحفاد الفايكنغ" جاء سريعاً إثر ركلة زاوية نفذها يواكيم أندرسون مرت من فوق الدفاع الفرنسي لتصل إلى كريستيان كريستانسين الذي طار إلى الكرة وأودعها المرمى عند الدقيقة 68.

وواصل "الديوك" تكثيف هجماتهم، عقب هدف التعادل للدنمارك، وتمكن مبابي مجدداً من إعادتهم للمقدمة بهدف ثان وقع عليه نجم باريس سان جيرمان مع حلول الدقيقة 86 بمتابعة ذكية لعرضية أنطوان غريزمان.

وبقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية التي أعلنت فوزاً ثانياً للمنتخب الفرنسي بعد أول حققه على أستراليا بأربعة أهداف لواحد، وخسارة هي الأولى للدنمارك التي تعادلت في الجولة الافتتاحية مع تونس دون أهداف.

وبات في رصيد فرنسا 6 نقاط تتربع بها على قمة ترتيب المجموعة، ثم تأتي أستراليا ثانيا بـ 3 نقاط بعد فوزها على تونس التي تملك نقطة واحدة مع الدنمارك.