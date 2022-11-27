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كوستاريكا تخطف أول فوز لها بمونديال قطر من اليابان بهدف قاتل

وكالة الأناضول للأنباء
الدوحة
نشر في 27.11.2022 15:41
فرحة لاعبي منتخب كوستاريكا بعد انتهاء المباراة وفوزهم على اليابان بهدفٍ دون رد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم قطر 2022 رويترز فرحة لاعبي منتخب كوستاريكا بعد انتهاء المباراة وفوزهم على اليابان بهدفٍ دون رد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم "قطر 2022" (رويترز)

خطف المنتخب الكوستاريكي، الأحد، فوزاً مهماً على نظيره الياباني بهدفٍ قاتل جاء الدقائق الأخيرة من المباراة بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

ففي الشوط الأول قدم الطرفان مستوى متوسط غلب عليه التدخلات القوية، خصوصاً من جانب المنتخب الكوستاريكي الذي عانى أمام تحركات اللاعبين اليابانيين وفي استرجاع الكرة داخل مناطقهم.

وآلت الأفضلية في الشوط الثاني بشكل واضح للمنتخب الياباني الذي حاول عبر تسديدة صعبة من هيديماسا موريتا ردها كيلور نافاس بخبرته الكبيرة، أتبعها تاكوما أسانو برأسية سهلة على حارس المرمى الكوستاريكي.

وعلى عكس مجريات اللعب، ومن خطأ ياباني في بناء الهجمة من مناطقه، خطف يلتسن تيجيدا الكرة ثم مررها إلى المهاجم كيشير فولر الذي صوبها ببراعة في الزاوية الصعبة عن الحارس شويتسي غوندا محرزاً هدف التقدم لكوستاريكا مع حلول الدقيقة 81.

وكثف المنتخب الياباني من هجماته في ما تبقى من دقائق، في محاولة للتعديل، لكن الحظ ظل معانداً له إلى غاية إطلاق صافرة النهاية السعيدة لكوستاريكا التي مُنيت بهزيمة ثقيلة في الجولة الافتتاحية أمام إسبانيا بسباعية نظيفة، في حين لم تكتمل فرحة "الساموراي" بالفوز التاريخي على ألمانيا بهدفين لواحد.

وبهذا الفوز، بات في رصيد كوستاريكا 3 نقاط احتلت بها المركز الثالث خلف اليابان التي بقيت ثانياً بنفس الرصيد بفارق الأهداف قبل المواجهة المنتظرة بين إسبانيا وألمانيا، مساء اليوم، في قمة مباريات المجموعة الخامسة.

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