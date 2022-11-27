مونديال قطر.. كندا تودع بطولة كأس العالم

تمكنت كرواتيا من إخراج كندا من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، بعد تسديدها أربعة أهداف لواحد، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.

باغت المنتخب الكندي خصمه بهدف مُبكر جاء بعد أقل من دقيقتين على بداية المباراة إثر كرة انطلق بها تاجون بوكانان ثم أرسلها مرفوعة استقبلها ألفونسو ديفيز برأسية مميزة استقرت في الزاوية اليسرى للمرمى الكرواتي، مهديا بلاده أول أهدافها في تاريخ البطولة.

البداية القوية للكنديين أدخلت المنتخب الكرواتي في فترة من عدم التركيز قبل أن يرتب أوراقه من جديد ويتمكن من إدراك التعادل من تمريرة بينية قدمها إيفان بيريسيتش إلى أندريه كراماريتش الذي توغل وسدد عن يسار الحارس ميلان بوريان في الدقيقة 36.

المد الهجومي للكروات لم يتوقف وأثمر عن هدف ثان أحرزه ماركو ليفايا عند الدقيقة 44 بعد كرة تسلمها على مشارف الجزاء الكندي سيطر عليها بين المدافعين وسددها قوية عانقت الشباك.

مع بداية الشوط الثاني رمى المدرب الكندي جون هيردمان بكل أوراقه الهجومية سعيا للتعديل، لكن كراماريتش أكد تفوق كرواتيا بهدف ثالث جميل وقع عليه في الدقيقة 70 من كرة تسلمها من بيريسيتش هيأها لنفسه ثم سددها في الجهة اليمنى للمرمى.

ومع حلول الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضائع لزمن المباراة أضاف البديل لوفرو ماير رابع أهداف وصيفة النسخة الماضية في مونديال روسيا 2018، من هجمة مرتدة قادها ميسلاف أورسيتش.

ورفعت كرواتيا بهذا الفوز رصيدها إلى 4 نقاط وتصدرت المجموعة، يليها المغرب بنفس العدد من النقاط وبفارق الأهداف، ثم يأتي المنتخب البلجيكي ثالثا بـ 3 نقاط، في حين ظلت كندا بدون نقاط بعد هزيمتين مُتتاليتين لتودع رسميا المونديال.