أعمال عنف وتخريب في بلجيكا وهولندا بعد فوز المغرب على بلجيكا في كأس العالم

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل أعمال عنف الأحد بعد فوز منتخب المغرب على نظيره البلجيكي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، حسب ما أفادت الشرطة التي قالت إن"عشرات" الأشخاص هاجموا أملاكا عامة وعناصر أمن.

وأكدت الشرطة عودة الهدوء بعد الساعة السابعة مساء، وأعلنت أنها أوقفت 11 شخصا في العاصمة أحدهم وضع في الحبس الاحتياطي.

وقعت حوادث على هامش تجمعات عفوية لمئات من أنصار منتخب المغرب الذين لوحوا بالأعلام وأطلقوا الألعاب النارية فيما صدحت أبواق العديد من السيارات والمغاربة من الجاليات الأجنبية الكبيرة في البلاد.

وأوردت الشرطة في بيان أنه حتى ما قبل نهاية المباراة "سعى عشرات الأشخاص بعضهم يرتدي أغطية رأس، إلى مواجهة الشرطة" في وسط المدينة "ما أخلّ بالأمن العام".

وأضافت أن بعضهم استخدم مفرقعات وألقى مقذوفات، فيما تسلح آخرون بعصي وأضرموا حريقا في الطريق العام وخرّبوا إشارة مرور.

وأوضحت الشرطة أن "صحافيا أصيب في وجهه بمفرقعات"، وتدخل عناصرها باستعمال خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

وتعامل نحو مئة من عناصر الأمن مع الحوادث، وأصيب بعضهم بمقذوفات أثناء التدخل.

ورأى صحافي في وكالة فرانس برس أشخاصا يحرقون سيارة وحاويات قمامة ودراجات سكوتر كهربائية.

وطالبت الشرطة السكان والمشجعين بتجنب مناطق معينة من وسط المدينة، وأغلقت محطات مترو وشوارع للحد من الازدحام.

وقال رئيس بلدية بروكسل فيليب كلوز عبر تويتر "أدين بأشد العبارات الأحداث التي وقعت بعد ظهر اليوم. لقد تدخلت الشرطة بحزم. لذلك أنصح بعدم قدوم المشجعين إلى وسط المدينة. الشرطة تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على النظام العام".

وفي لييج (شرق)، هاجم حوالى خمسين شخصا مركزا للشرطة، وحطموا نوافذ وألحقوا أضرارًا بمركبتي شرطة. كما تدخلت الشرطة باستعمال خرطوم مياه. وتم أيضا تخريب واجهات محال ومحطة حافلات.

كما وقعت حوادث في أنتويرب (شمال) حيث أوقف عشرات الأشخاص.

وفي هولندا:

فرقت شرطة مكافحة الشغب الهولندية بالهراوات في ثلاث مدن مشجعين للمنتخب المغربي بعد فوزه الأحد على نظيره البلجيكي في نهائيات كأس العالم في قطر.

وتجمع في روتردام نحو 500 شخص قرب وسط المدينة، وكذلك في لاهاي وأمستردام وأوتريخت، حسب ما ذكرت الشرطة.

وقالت شرطة روتردام "ألقى مشجون الألعاب النارية والزجاج على شرطة مكافحة الشغب التي ردت بالهراوات".

وأظهرت أشرطة فيديو عناصر شرطة مجهزين بهراوات ودروع في وسط المدينة.

كما فرقت شرطة مكافحة الشغب مشجعين في أمستردام ولاهاي.

كما جرت احتفالات سلمية للجالية المغربية الكبيرة في هولندا بإشعال الألعاب النارية وإطلاق أبواق السيارات ملوحين بالأعلام المغربية بعد انتهاء المباراة.