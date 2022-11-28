البرازيل ثاني المتأهلين إلى دور الـ 16 بفوز صعب على سويسرا

تمكن المنتخب البرازيلي من بلوغ دور الـ 16 من كأس العالم قطر 2022 عقب فوزه الصعب على نظيره السويسري بهدفٍ دون رد، الاثنين، في استاد "974" ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة، لتكون ثاني المتأهلين بعد فرنسا.

لعب المنتخب السويسري شوطاً أول قوياً تكتيكياً استطاع خلاله تعطيل الفعالية الهجومية للمنتخب البرازيلي عبر التنظيم الدفاعي الجيد وإغلاق المساحات أمام الأجنحة التي تأتي منها خطورة "السيليساو".

الفرصة الوحيدة التي خلقها المنتخب البرازيلي كانت من عرضية أرسلها رافينيا إلى فينيسيوس جونيور المتواجد دون رقابة لكن الأخير فشل في استقبال الكرة بشكل جيد وإسكانها الشباك.

وفي السوط الثاني، تحرر السويسريين من واجباتهم الدفاعية وخلقوا فرصاً عديدة التي لم تخل من الخطورة على مرمى أليسون بيكير .

ومع انفتاح اللعب وجد راقصو السامبا بعض الثغرات التي نجح فينيسيوس جونيور من استغلال إحداها في الدقيقة 65 وتسجيل هدف قرر "الفار" إلغاءه بعد انطلاق الأفراح العارمة للبرازيليين على المدرجات بداعي وجود خطأ في بداية الهجمة على كاسيميرو.

كتيبة المدرب "تيتي" لم ترم المنديل أمام الصلابة السويسرية وتابعت محاولاتها إلى أن جاء الفرج عند الدقيقة 83 بقدم كاسميرو، الذي استقبل كرة من البديل رودريغو صوبها مباشرة في الزاوية الصعبة على الحارس يان سومير.

وفرض المنتخب البرازيلي، بعد الهدف سيطرة شبه كاملة واقترب من تعزيز تقدمه لولا تألق يان سومير أمام تسديدة رودريغو الذي كان لدخوله أثر كبير في زيادة النشاط الهجومي للسيليساو.

وبهذا الفوز وصلت البرازيل إلى النقطة 6 في صدارة ترتيب المجموعة، وضمنت رسمياً تواجدها في الدور القادم، بينما توقف رصيد سويسرا عند 3 نقاط في المركز الثاني، في حين تأتي الكاميرون وصربيا ثالثة ورابعة بنقطة لكل منهما.