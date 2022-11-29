احتمالات التأهل إلى دور ثمن النهائي بمونديال قطر 2022

تنظلق مساء اليوم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022، للمجموعتين الأولى والثانية، بمباريات متزامنة لكل مجموعة.

وتنطلق عند الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة مباراتا الإكوادور مع السنغال وهولندا مع قطر، ضمن منافسات المجموعة السادسة، فيما تنطلق عند الساعة العاشرة مباراتا المجموعة الثانية، وتجمع الأولى منتخبا الولايات والمتحدة وإيران، بينما يواجه ويلز منتخب إنجلترا في الثانية.

وتختتم منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم الجمعة القادم، على أن تنطلق مباريات دور الثمن نهائي السبت المقبل.

وقبيل انطلاق الجولة الثالثة، يتوجه متابعو كأس العالم إلى البحث عن احتمالات التأهل للمنتخبات التي يشجعونها إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022.

احتمالات التأهل إلى الثمن نهائي

ضمنت فرنسا والبرازيل والبرتغال تأهلها إلى ثمن النهائي مع ختام مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، بالمقابل فقدت قطر وكندا الأمل حسابياً بالتأهل.

وتتلخص حسابات التأهل إلى الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022 وفق مايلي:

- المجموعة الأولى:

تنطلق مباراتاها اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، وحتى ختام الجولة الثانية لدى الإكوادور (4 نقاط)، السنغال (3 نقاط)، هولندا (4 نقاط)، قطر (بدون أية نقطة).

وبذلك فإن هولندا بحاجة للفوز أو التعادل لضمان التأهل، وستتأهل في حال الخسارة شرط فوز الاكوادور على السنغال.

أما الإكوادور فهي بحاجة للفوز أو التعادل لضمان التأهل، وستتأهل في حال الخسارة شرط فوز قطر على هولندا وكان فارق الأهداف لمصلحتها.

فيما السنغال بحاجة للفوز لضمان التأهل، وستتأهل في حال التعادل شرط فوز قطر على هولندا وكان فارق الأهداف لمصلحتها، بينما قطر فقدت الأمل بالتأهل بعد الجولة الثانية.

- المجموعة الثانية:

تنطلق مباراتاها اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، وحتى نهاية الجولة الثانية لدى ويلز (نقطة واحدة)، إنكلترا (4 نقاط)، إيران (3 نقاط)، الولايات المتحدة (نقطتين).

وبذلك فإن إنجلترا بحاجة للفوز أو التعادل لضمان التأهل، كما ستتأهل بحال الخسارة إذا كان فارق الأهداف في مصلحتها.

أما إيران فهي تضمن التأهل في حال فوزها على الولايات المتحدة، كما ستتأهل في حال التعادل شرط عدم فوز ويلز على إنجلترا وتفوقهما عليها بفارق الأهداف.

بينما ويلز فستتأهل في حال الفوز شرط أن يصب فارق الأهداف في مصلحتها، في حين أن الولايات المتحدة ستضمن التأهل فقط في حال الفوز.

- المجموعة الثالثة:

وتنطلق مباراتاها يوم غد الأربعاء 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، ولدى بولندا (4 نقاط)، الأرجنتين (3 نقاط)، السعودية (3 نقاط)، المكسيك (نقطة واحدة).

وبذلك فإن بولندا بحاجة للفوز أو التعادل لضمان التأهل، كما ستقصى في حال خسارتها وفوز السعودية على المكسيك، وفي حال خسارتها وتعادل السعودية يتم اللجوء إلى فارق الأهداف بينهما، وفي حال خسارتها وفوز المكسيك يتم اللجوء إلى فارق الأهداف بينهما.

أما الأرجنتين فتضمن التأهل مباشرة في حال الفوز، وسيكون تعادلها كافياً في حال تعادل السعودية والمكسيك، وسيقصيها التعادل في حال فوز السعودية، وفي حال تعادلها وفوز المكسيك يتم اللجوء إلى فارق الأهداف بينهما، كما أنها ستقصى في حال الخسارة.

بينما السعودية ستضمن التأهل مباشرة في حال الفوز، وسيكفيها التعادل للتأهل في حال فوز بولندا على الأرجنتين، وفي حال انتهاء المبارتين بالتعادل ستقصى من المنافسة، أما في حال تعادلها وخسارة بولندا يتم اللجوء إلى فارق الأهداف بينهما، كما ستقصى في حال الخسارة.

في حين أن المكسيك ستتأهل مباشرة في حال فوزها تزامناً مع خسارة الأرجنتين، أو تزامناً مع تعادل الأرجنتين شرط أن يصبّ فارق الأهداف بينهما في مصلحتها، أو تزامناً مع خسارة بولندا شرط أن يصب فارق الأهداف بينهما في مصلحتها.

- المجموعة الرابعة:

وتقام مباراتاها يوم الأربعاء القادم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، ولدى أستراليا حتى الآن (3 نقاط)، الدنمارك (نقطة واحدة)، وكذلك تونس (نقطة واحدة)، فرنسا (6 نقاط)

وبذلك فإن فرنسا التي ضمنت تأهلها بعد الجولة الثانية، ستضمن الصدارة باستثناء خسارتها وفوز أستراليا وألا يصبّ فارق الأهداف في مصلحتها.

أما أستراليا فتتأهل في حال الفوز، وسيكون تعادلها كافياً شرط عدم فوز تونس.

بينما الدنمارك بحاجة للفوز لضمان التأهل، باستثناء فوز تونس التي ستتعادل معها بأربع نقاط، وعندها يتم اللجوء إلى باقي معايير التأهل الواردة أدناه.

في حين أن تونس بحاجة للفوز تزامناً مع عدم فوز أستراليا، وأن يصبّ فارق الأهداف في مصلحتها.

- المجموعة الخامسة:

تقام مباراتاها يوم الخميس 1 ديسمبر/ كانون الأول القادم، ولدى اليابان حتى نهاية الجولة الثانية (3 نقاط)، إسبانيا (4 نقاط)، كوستاريكا (3 نقاط) - ألمانيا (نقطة واحدة).

وبذلك تتأهل إسبانيا في حال فوزها أو تعادلها، وفي حال خسارتها يتم اللجوء إلى فارق الأهداف إلا إذا فازت كوستاريكا.

أما اليابان فتتأهل في حال فوزها، وتتأهل أيضاً في حال تعادلها تزامناً مع التعادل في المباراة الثانية، لكنها ستقصى في حال خسارتها، أو في حال تعادلها تزامناً مع فوز كوستاريكا على ألمانيا، ويتم اللجوء إلى باقي معايير التأهل الواردة أدناه في حال تعادلها وفوز ألمانيا.

بينما كوستاريكا تتأهل في حال فوزها على ألمانيا، والتعادل يضمن لها العبور في حال فوز إسبانيا، أو في حال خسارة إسبانيا وكان فارق الأهداف لمصلحتها، أما التعادل في المبارتين فيقصي كوستاريكا وفي حال خسارتها أيضاً.

في حين أن ألمانيا يجب أن تفوز لتدخل في حسابات التأهل، وفوزها تزامناً مع فوز إسبانيا سيؤهلها، كما أن فوزها تزامناً مع تعادل أو فوز اليابان يفرض اللجوء إلى فارق الأهداف وباقي المعايير.

- المجموعة السادسة:

تقام مباراتاها يوم الخميس1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ولدى كرواتيا حتى الآن (4 نقاط)، المغرب (4)، بلجيكا (3 نقاط)، كندا (صفر).

وبذلك فإن كرواتيا تتأهل في حال فوزها أو تعادلها، وفي حال خسارتها ستتأهل شرط خسارة المغرب والاحتكام إلى فارق الأهداف بينهما.

أما المغرب فيتأهل في حال فوزه أو تعادله، وفي حال خسارته سيتأهل إذا خسرت بلجيكا، أوإذا خسرت كرواتيا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته، وإذا تعادلت بلجيكا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته.

بينما بلجيكا ستضمن التأهل في حال فوزها على كرواتيا، وستقصى في حال خسارتها، وأما في حال تعادلها ستتأهل إذا خسر المغرب وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحتها.

في حين أن قطر فقدت الأمل بالتأهل بعد الجولة الثانية.

- المجموعة السابعة:

تقام مباراتاها يوم الجمعة 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ولدى صربيا حتى نهاية الجولة الثانية (نقطة واحدة)، وسويسرا (3 نقاط)، الكاميرون (نقطة واحدة) - البرازيل (6 نقاط).

وبذلك فإن البرازيل ضمنت تأهلها وستتصدر المجموعة في حال فوزها أو تعادلها، وفي حال خسارتها وفوز سويسرا ستُحدّد الصدارة بفارق الأهداف.

أما سويسرا فستتأهل في حال فوزها، كما ستتأهل في حال تعادلها باستثناء فوز الكاميرون وألا يصبّ فارق الاهداف في مصلحتها، بينما ستقصى في حال خسارتها.

في حين أن صربيا والكاميرون بحاجة للفوز للدخول في حسابات التأهل، وفي حال فوزهما سوياً، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف وباقي المعايير، بينما ستتأهل صربيا في حال فوزها وعدم فوز الكاميرون على البرازيل.

- المجموعة الثامنة:

تقام مباراتاها يوم الجمعة 2 ديسمبر/ كانون الأول، ولدى كوريا الجنوبية (نقطة واحدة)، البرتغال (6 نقاط)، غانا (3 نقاط)، الأوروغواي (نقطة واحدة).

وبذلك ضمنت البرتغال تأهلها وستتصدر في حال فوزها أو تعادلها، أو في حال خسارتها وفوز غانا ستُحدّد الصدارة بفارق الأهداف.

أما غانا فستتأهل في حال فوزها على الأوروغواي، وفي حال تعادلها ستتأهل إذا لم تفز كوريا الجنوبية، وإذا فازت الأخيرة يتم اللجوء إلى فارق الأهداف.

بينما ستقصى الأوروغواي وكوريا الجنوبية في حال الخسارة أو التعادل، وفي حال فوزهما سوياً يتم اللجوء إلى فارق الأهداف.

معايير احتساب التأهل في حال التعادل بالنقاط

وفق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، وفي حال تعادل منتخبان بعدد النقاط، يتم اللجوء إلى:

1- فارق الأهداف (المسجلة يحسم منها المسجلة في مرماه).

2 - عدد الأهداف المسجلة (صاحب أكبر عدد أهداف مسجلة).

3 - عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتعادلة.

4 - فارق الأهداف بين المنتخبات المتعادلة.

5 - عدد الأهداف بين المنتخبات المتعادلة.

6 - ترتيب اللعب النظيف (بطاقة صفراء: نقطة، بطاقة صفراء ثانية- حمراء غير مباشرة: 3 نقاط، بطاقة حمراء مباشرة: 4 نقاط، صفراء ثم حمراء مباشرة: 5 نقاط).

7- في حال استمرار التعادل: يتم السحب بالقرعة.