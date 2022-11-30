بفوز تاريخي على فرنسا.. تونس تودع من الباب الكبير

ودعت تونس بطولة كأس العالم قطر 2022 مرفوعة الرأس رغم فوزها التاريخي على فرنسا بهدف لصفر، الأربعاء، في ختام منافسات المجموعة الرابعة.

وقدم "نسور قرطاج" مباراة مميزة أثبتوا فيها حضورهم مُبكرا بهدف أبيض سجله نادر غندري ألغاه الحكم بإشارة من مساعده بداعي التسلل بعد 8 دقائق من البداية.

بالمقابل، دخل المنتخب الفرنسي اللقاء بتشكيلة من العناصر الاحتياطية بعد ضمان تأهله إلى الدور القادم، واكتفى بأداء متحفظ لم يُقلق الدفاع التونسي سوى في مناسبة وحيدة بتسديدة من كينغسلي كومان.

وحاول التوانسة الوصول إلى شباك "الديوك" بمحاولتين خطرتين عبر رأسية من أنيس بن سليمان، وتصويبة يسارية قوية من وهبي الخزري كان لها الحارس المخضرم ستيف مانداندا حاضرا.

أفضلية المنتخب التونسي ترجمت إلى هدف مستحق في الدقيقة 58 إثر كرة قطعها عيسى العيدوني في منتصف الملعب ثم مررها إلى الخزري الذي جرى بها وراوغ ثم سدد عن يمين مانداندا مطلقا العنان للجماهير التونسية والعربية على مدرجات استاد "المدينة التعليمية".

بعد التقدم التونسي أشرك المدرب الفرنسي ديديه ديشامب كلا من أدريان رابيو وكليان مبابي وأنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي سعيا للتعديل، غير أن النسور ظلوا متيقظين أمام هجمات الديكة وحافظوا على تقدمهم حتى النهاية التي أعلنت أول انتصار لمنتخب عربي على فرنسا في نهائيات كأس العالم.

فرحة المنتخب التونسي بالفوز التاريخي لم تكتمل بالتأهل، بعد انتصار أستراليا على الدنمارك بهدف وحيد أحرزه ماثيو ألان ليكي عند الدقيقة 60 في مباراة أخرى جرت بالتوقيت نفسه ضمن المجموعة ذاتها.

في ضوء هذه النتائج، تصدرت فرنسا ترتيب المجموعة الرابعة بـ 6 نقاط، تلتها أستراليا التي أحدثت المفاجأة ورافقتها إلى دور الـ 16 بالرصيد ذاته.

بينما احتلت تونس المركز الثالث بـ 4 نقاط، وأخيرا الدنمارك بنقطة واحدة.