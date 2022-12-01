المغرب يتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه

بلغ المنتخب المغربي دور الـ 16 في مونديال قطر 2022، الخميس، عقب انتصاره المستحق على المنتخب الكندي بهدفين لواحد في الجولة الختامية من منافسات المجموعة السادسة.

ودخل "أسود الأطلس" اللقاء بعزيمة كبيرة فارضين سيطرة هجومية أجبرت الكنديين على التراجع والدفاع منذ الدقائق الأولى.

واشتعلت المدرجات بالأفراح المغربية مبكراً بهدف أول وقع عليه المتألق حكيم زياش بعد أقل من 4 دقائق من البداية مستغلاً كرة وصلته من تشتيت خاطئ للحارس الكندي تابعها ببراعة داخل الشباك من مسافة 32 متراً.

الأفضلية المغربية أثمرت هدفاً ثانياً في الدقيقة 23 إثر تمريرة غاية في الإتقان قدمها أشرف حكيمي إلى يوسف النصيري الذي سددها عن يسار الحارس ليدخل التاريخ كأول مغربي يُسجل في نسختين مُتتاليتين من كأس العالم.

ومع الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ومن إحدى الفرص القليلة التي سنحت للمنتخب الكندي، قلص المدافع المغربي نايف أكرد الفارق في الدقيقة 40 بكرة حولها بالخطأ في مرمى بلاده.

النصيري زار الشباك الكندية في مناسبة ثالثة بهدف أبيض ألغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع لزمن الشوط الأول.

في الشوط الثاني اندفع المنتخب الكندي إلى الهجوم متحرراً من كل الضغوط بعد أن خرج من حسابات التأهل، وهدد مرمى ياسين بونو بمحاولات خطرة أبرزها رأسية البديل أتيبا هتشنسون التي ردتها العارضة في الدقيقة 71.

فرص الكنديين لم تأت بأي جديد لينتهي اللقاء بفوز مغربي تزامن مع تعادل كرواتيا مع بلجيكا من دون أهداف في مباراة أخرى جرت بالتوقيت نفسه.

وتصدر المغرب ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، وكرواتيا ثانياً بخمس نقاط، التي تأهلت هي الأخرى إلى الدور ذاته بعد تعادلها سلبا مع بلجيكا، فيما حلت بلجيكا ثالثاً بـ 4 نقاط، وأخيراً كندا دون أي نقطة.

الفرحة تعم المغرب

وما إن أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلناً فوز المغرب وتأهله، عمت الفرحة، مساء الخميس، منازل وشوارع المغرب.

وخرج آلاف المغاربة إلى الشوارع للاحتفال بمجرد انتهاء المباراة، خصوصاً في العاصمة الرباط والمدن الكبرى وقرب المقاهي، بحسب وكالة الأناضول.

وتفاعل الجمهور مع المنتخب الوطني بالتشجيع والهتاف متجاوباً مع مجريات اللقاء الذي أصبح فيه المغرب متصدراً للمجموعة السادسة للبطولة.

ويعد صول المغرب إلى الدور الـ 16 هو الثاني في تاريخ البطولة العالمية، حيث سبق أن حقق هذا الإنجاز في مونديال 1986 بالمكسيك كأول منتخب عربي يصل إلى هذا الدور، قبل أن تتمكن السعودية من تكرار الإنجاز في مونديال الولايات المتحدة 1994، وبعدها الجزائر في البرازيل 2014.