الفيفا يخصص 5 آلاف تذكرة جديدة لمباراة المغرب وإسبانيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أنه خصص 5 آلاف تذكرة للمباراة التي ستجمع المنتخب المغربي مع الإسباني في دور الـ16 بمونديال قطر الثلاثاء القادم.

جاء ذلك في بيان نشرته الأحد صفحة المنتخبات المغربية الموثقة على فيسبوك، التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم، بعد انتقاد مشجعين مغاربة ما قالوا إنه "ارتفاع أسعار التذاكر في السوق السوداء بقطر" بعد نفاد التذاكر المتاحة بموقع الفيفا.

وذكر البيان أنه بعد مجهودات كبيرة، خصص الفيفا 5 آلاف تذكرة للمباراة التي ستجمع بين المنتخب المغربي ونظيره الإسباني، للجماهير المغربية ووضعها في موقعه الرسمي الخاص ببيع التذاكر".

وستجري المباراة غدا الثلاثاء، على أرض ملعب "المدينة التعليمية" في العاصمة القطرية الدوحة.

فيما لم يصدر على الفور بيان من السلطات القطرية المنظمة عن هذا الشأن.