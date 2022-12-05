فيفا تغرم مبابي لتعمده إخفاء اسم شركة "خمور" راعية للمونديال

قالت تقارير إعلامية إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرم لاعب المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي لتعمده إخفاء اسم شركة "بادوايزر" المنتجة للخمور وهي أحد الرعاة الرئيسيين لكأس العالم.

وتلقى مبابي، نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، عدة غرامات بسبب تعمده إخفاء اسم شركة بادوايزر ورفضه حضور المؤتمرات الصحفية، حسب صحيفة إكسبرس البريطانية.

في السياق، ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن رفض مبابي إجراء مقابلات إعلامية عقب حصوله على جائزة "رجل المباراة"، التي حصدها 3 مرات، يتعارض مع لوائح كأس العالم.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن شركة "بادوايزر" هي أحد الرعاة الرئيسيين لكأس العالم وترعى جائزة "رجل المباراة"، واللاعب لا يريد أن يرتبط اسمه بالشركة كونه نجمًا كبيرًا في فرنسا، ويعتبر مثلا أعلى لعدد كبير من الأطفال.

وباعتبارها راعي جوائز "رجل المبارة"، فإن اسم الشركة يكون مطبوعاً على تلك الجوائز، إلا أن مبابي في كل صورة يتم التقاطها له مع الجائزة يتعمد إخفاء اسم الشركة المنتجة للخمور حتى لا يُنظر إليه على أنه مروج للمشروبات الكحولية أمام قاعدته الجماهيرية العالمية، حسب الصحيفة.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وقوفه الكامل بجانب مبابي، بالاضافة إلى تكفّله بدفع كل الغرامات المفروضة على مهاجمه لعدم إظهار اسم الشركة الراعية، بحسب تقارير إعلامية.

يذكر أن مبابي فاز، حتى الآن، بجائزة رجل المباراة ثلاث مرات في كأس العالم، بعد حصوله عليها في مباراتي أستراليا والدنمارك في دور المجموعات، وفي مباراة بولندا في ثمن النهائي.



كما أنه تربع على صدارة هدافي البطولة بخمسة أهداف حتى قبل مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، المقررة السبت القادم 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.