احتفاء عربي واسع بتأهل المغرب لربع نهائي كأس العالم

شهد المغرب والعالم العربي احتفاء واسعاً، مساء الثلاثاء، فور انتصار منتخب المغرب على نظيره الإسباني من مونديال قطر، والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتأهل منتخب "أسود الأطلس" إلى ربع نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه، الثلاثاء، عقب تغلبه على نظيره الإسباني بركلات الجزاء الترجيحية (3-0) في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

وشهدت مختلف البلدان العربية، احتفالات شعبية كروية، ابتهاجاً بالفوز المغربي، منها في مصر وقطاع غزة والضفة الغربية بفلسطين، ومختلف أرجاء قطر وشوارع لبنانية، إضافة إلى جميع المدن المغربية، حيث احتشد الآلاف من المشجعين في الشوارع والساحات العامة حاملين أعلام المغرب، كما جابت مسيرات عبر السيارات في شوارع الكثير من المدن.

كما أضاء أحد الأبراج بمدينة لوسيل في قطر، بعلم المغرب، وفق ما ذكر الكاتب القطري، جابر الحرمي، عبر حسابه الموثق بتويتر.

وقال المحلل الرياضي حمزة الشتيوي إن "المملكة المغربية تعيش ليلة استثنائية، ليلة تطبعها الأفراح والسعادة الغامرة في العاصمة الرباط وفي كل ربوع الوطن".

وشكر الشتيوي، في تصريح لوكالة الأناضول، المدرب المغربي وليد الركراكي واللاعبين والجماهير المغربية، قائلاً إن "الجميع سعيد بوصول المنتخب المغربي لدور الربع النهائي".

تغريدات للمشاهير

وكما كانت الشوارع والمزارات الشهيرة العربية تبتهج بالفوز المغربي التاريخي، كانت منصة تويتر حاضرة بتغريدات لمشاهير يحتفون أيضا.

وهنأ قارئ القرآن الشهير، مشاري راشد العفاسي، المغرب عبر حسابه بتويتر، قائلا : "ألف ألف مبروك للمغرب العظيم".

وعبر الفنان المصري أحمد السعدني، عن فرحته بفوز "أسود الأطلس"، قائلاً عبر حسابه بتويتر: "ألف مبروك لأسود المغرب فرحة كبيرة و نصر غالٍ رفعتم رأسنا".

كما عبرت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، عن فرحتها بفوز أسود الأطلس، مغردة: "المغرب ما في كلام يوصف شعورنا، كلنا كل الحب والتقدير والفخر مبروك".

وهنأت المطربة اللبنانية، نجوى كرم، المغرب، عبر حسابها بتويتر، قائلة: "مبروك لأسود الأطلس الفريق العالمي، وعقبال التأهّل للنصف نهائي كل العرب فخورون بكم".

وفي تغريدة له، وصف الفنان المصري الكوميدي، محمد هنيدي، لاعبي المنتخب المغربي، بأنهم "أبطال"، مضيفا: "مبروك لكل الوطن العربي".

وغردت المطربة اللبنانية إليسا قائلة عن هذا الفوز المغربي: "أبطال ما أجملكم يا أسود مبروك إنجاز تاريخي فرّح قلوبنا كلنا".

وقال المطرب القطري، فهد الكبيسي، في تغريدة: "ألف مبروك أسود الأطلس الفوز الكبير والتأهل التاريخي والله وحووووش فرحتوا العرب كلهم".

وغرد النجم السعودي السابق، سامي الجابر عن الفوز المغربي قائلا: "ألف مبروك لأسود الأطلس، إنجاز كبير وأداء مشرف يقفز بطموح العرب لمرحلة جديدة وقادرين على الوصول لأبعد من الربع النهائي".

وقال الإعلامي الاماراتي، علي خليفة، مغرداً عن الفوز: "الجمهور المغربي يحق لكم الفخر بنجوم منتخبكم الفذ ومدربكم الوطني، أنتم ومنتخبكم فاكهة المونديال وبلادكم مهد وزعيمة كرة القدم الإفريقية ألف ألف مبروك للأمة العربية".

احتفالات الجاليات العربية في أوروبا

كما شهدت عدة مدن أوروبية احتفالات كبيرة للجاليات المغربية والعربية في الشوارع والساحات العامة حتى وقت متأخر من الليلة الماضية، لا سيما في شارع الشانزليزيه في باريس، وبروكسل العاصمة البلجيكية، حيث يعيش نحو 500 ألف شخص من أصل مغربي في بلجيكا.

ونزل المغاربة إلى شوارع بروكسل، قب المباراة وجابوها بسياراتهم وسط أصوات الزمامير احتفالا بالتأهل.

واتخذت الشرطة البلجيكية تدابير واسعة في المدينة تحسبا لاحتمال تصاعد التوتر، سيما بعد أحداث الشغب التي وقعت عقب مباراة المغرب وبلجيكا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأغلقت الشرطة الطرقات المؤدية إلى "ساحة البورصة" وسط المدينة، وغيرت مسارات الحافلات والقطارات التي تمر من طرق مركزية.

وشكل أناس سلسلة بشرية بين المحتفلين والشرطة في شارع ليمونير، الذي يعد من أسخن النقاط.

ويعتبر المغرب أول منتخب عربي يصل إلى دور الربع نهائي في كأس العالم في تاريخ البطولة.

ويلتقي منتخب المغرب في الدور المقبل، يوم السبت 10 ديسمبر/ كانون الأول ، مع البرتغال.