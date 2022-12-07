هازارد يعلن اعتزاله اللعب الدولي

أعلن النجم البلجيكي إدين هازارد، الأربعاء، اعتزاله اللعب الدولي عقب الفشل في التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم قطر2022.

وقال لاعب ريال مدريد الإسباني البالغ 31 عاماً، في منشور على حسابه في انستغرام: "اليوم طويت صفحة.. شكراً على حبكم.. شكراً على دعمكم الذي لا مثيل له.. شكراً لكم على كل هذه السعادة الذي شاركتموني إياها منذ عام 2008.. لقد قررت إنهاء مسيرتي الدولية. سأشتاق اليكم".

يذكر أن المنتخب البلجيكي ودع مونديال قطر بعد أن فشل في التأهل من دور المجموعات، إذ حلّ بالمرتبة الثالثة خلف المغرب وكرواتيا في المجموعة السادسة، بأربع نقاط من فوز على كندا وتعادل مع كرواتيا، فيما خسر أمام المغرب الذي تصدر المجموعة.