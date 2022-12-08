بنزيمة يعود إلى تدريبات ريال مدريد السبت المقبل

أعلن مدرب الفريق الإسباني ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، الذي يحمل الجنسية الإيطالية، أنّ مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة والذي استُبعد من تشكيلة بلاده عشية انطلاق مونديال قطر 2022 بسبب إصابة، سيستأنف تدريباته مع الفريق السبت القادم.

جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها أنشيلوتي لصحيفة "كورييري ديلو سبورت".

وابتسم المدرب المخضرم عندما سئل عن حالة نجمه الصحية "صاحب الكرة الذهبية"، وقال:"سوف نعيده إلى الملعب".

في اليوم نفسه، سيكون المنتخب الفرنسيعلى موعد مع مواجهة صعبة أمام بريطانيا في الدور ربع النهائي من كأس العالم.

وكان المهاجم البالغ من العمر 34 عاما قد انسحب من تشكيلة كأس العالم في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ أثناء التدريبات.

وقدّر الاتحاد الفرنسي وقت تعافيه بثلاثة أسابيع.

ولم يختر مدرب المنتخب ديدييه ديشان اي اسم مكانه ولا يزال مكانه فارغا في القائمة الرسمية للديوك في كأس العالم.

وردا على سؤال وكالة فرانس برس، أشار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه في حالة التتويج، فإنه سيمنح ميدالية لكل لاعب وأن بنزيمة "يحق له" الحصول على واحدة، لكن قرار اعتباره بطل العالم يعود في النهاية إلى المنتخب الفرنسي.

وأصيب مشجعو المنتخب الفرنسي بخيبة أمل كبيرة بعد الإعلان عن استبعاد بنزيمة، خاصة بعد التميز الذي حققه في موسم 2021-2022 ، والذي سجل فيه 44 هدفاً في 46 مباراة على مستوى الأندية.

كما قاد ريال إلى لقب الدوري الـ35 ودوري أبطال أوروبا للمرة الـ 14.

وأصبح منذ آذار/مارس 2022 أفضل هداف فرنسي في التاريخ بأكثر من 400 هدف احترافي، متقدماً على تييري هنري.