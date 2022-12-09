وسط صدمة مشجعي البرازيل ولاعبيه، كرواتيا تهزم البرازيل بركلات الترجيح وتبلغ نصف النهائي، اليوم.

وأطاح المنتخب الكرواتي بنظيره البرازيلي من كأس العالم لكرة القدم 2022، بفوزه على حامل اللقب خمس مرات بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، في ربع نهائي البطولة.

تصدى حارس مرمى كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش لركلة ترجيح سددها رودريغو، وسدد ماركينيوس في القائم.

كان نيمار أحرز هدفا في وقت متأخر من الشوط الأول الإضافي ليمنح البرازيل التقدم، لكن كرواتيا أدركت التعادل عندما سجل برونو بيتكوفيتش في الدقيقة 117.

هدف نيمار جعله يعادل الأسطورة بيليه كأفضل هداف لمنتخب البرازيل على الإطلاق برصيد 77 هدفا.

ويواجه منتخب كرواتيا الفائز من مباراة المنتخبين الأرجنتيني والهولندي في الدور القادم من المونديال.