المغرب يدخل التاريخ بإنجاز غير مسبوق للعرب بتأهله لنصف نهائي مونديال قطر

حقق المغرب إنجازا كروياً غير مسبوق، بتأهله إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 عقب فوزه على البرتغال بهدفٍ دون مقابل، السبت، في استاد "الثمامة" ضمن دور الثمانية، ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يصل هذا الدور.

واستهل المنتخب البرتغالي المباراة باندفاع كبير نحو الهجوم بأسلوب اللعب المباشر بالتمريرات القصيرة إلى الأمام عبر برناردو سيلفا وروبن نيفيز، والاعتماد على جواو فيليكس كلاعب حر بين برونو فيرنانديز وراموس في الثلاثي الأمامي.

بالمقابل لعب المغرب بهدوء كبير في البداية لامتصاص الفورة البرتغالية قبل أن يأخذ الأفضلية من خلال الانتشار المنظم والاستحواذ الذي يسبق المباغتة بتمريرات عرضية مرفوعة إلى داخل مناطق الخصم.

جواو كان صاحب أول محاولة على ياسين بونو بتسديدة تصدى لها الحارس المغربي باقتدار، رد عليه يوسف النصيري برأسية أخطأت المرمى البرتغالي.

النصيري عاد بفرصة مشابهة لكنه افتقد التركيز في موقع مناسب جدا للتسجيل، ليُحاول سفيان بوفال بسلاح التسديد من بعيد غير أن كرته لم تعذب دييغو كوستا كثيرا في إمساكها.

الإصرار المغربي على التسجيل أتت نتائجه هدفا أول بدأ من أقدام يحيى عطية الله الذي أرسل كرة مرفوعة ارتقى لها نصيري عاليا وحولها برأسه في الشباك البرتغالية عند الدقيقة 42.

وعقب الهدف مباشرة كاد فيرنانديز أن يُعدل النتيجة بتصويبة قوية ردتها العارضة، ليشن المغاربة بعدها هجمة مرتدة خطيرة فشل عطية الله في ترجمتها إلى هدف توسيع الفارق.

الشوط الثاني دخله المنتخب البرتغالي بضغط رهيب سعيا للتسجيل، فحاول غونزالو راموس برأسية جاورت القائم، أتبعه فيرنانديز بتسديدة غاية في الخطورة مرت بسلام من فوق العارضة الأفقية، قبل أن يُسجل فيليكس حضوره مرة أخرى بكرة مقوسة طار لها بونو وأبعدها بتصدٍ خيالي.

محاولات البرتغال ظلت مستمرة إلى الدقائق الأخيرة وسط صمود منقطع النظير مكن "أسود الأطلس" من الحفاظ على نظافة شباكهم حتى النهاية التي أعلنت وصول المغرب إلى المربع الذهبي كأول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور في تاريخ البطولة.

وينتظر المنتخب المغربي في الدور القادم الفائز من اللقاء المنتظر بين فرنسا حاملة اللقب وإنجلترا المقرر إقامته في وقت لاحق مساء اليوم.