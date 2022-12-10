ساعات قليلة تفصل المغرب عن تحقيق حلم نصف النهائي

ساعات قليلة تفصل المغرب عن تحقيق حلمه للوصول إلى نصف النهائي، بعد أن دخل التاريخ من أوسع أبوابه لحظة بلوغه ربع نهاية مونديال قطر، وبذلك يكون المغرب أول بلد عربي يحقق هذا الإنجاز.

وإذا فاز المغرب في مباراته اليوم مع البرتغال المقرر عقدها في تمام السادسة بتوقيت إسطنبول، سيكون أول بلد عربي وإفريقي يصل إلى هذا النجاح.

وحقق منتخب "أسود الأطلس" في مونديال قطر صدى رائع بعد أداءه المتميز وتصدره لمجموعته التي ضمت بلجيكا وكرواتيا وكندا، والفوز على إسبانيا في دور الـ16.

** مشاركة فاعلة

ومن المعروف أن المغرب يملك أقوى دفاع في مونديال قطر، وفق إحصاءات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذ سجل عليه هدف واحد في 4 مباريات.

واختارت الفيفا 3 لاعبين مغاربة ضمن التشكيلية المثالية في دور الـ16، وهم قائد المنتخب غانم رومان سايس (بشكتاش التركي)، ياسين بونو (حارس مرمى إشبيلية الإسباني)، سفيان امرابط (فيورنتينا الإيطالي).

وتعد مشاركة المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 السادسة في تاريخه، حيث سبق له التأهل إلى دور الـ16 في مونديال المكسيك 1986.

وفي حصيلة 5 مشاركات بدأت منذ عام 1970، أصبح المغرب أكثر المنتخبات العربية تسجيلاً للأهداف في كأس العالم، حيث سجل 14 هدفاً (دون مونديال قطر)، كما حاز ميزة ثالث منتخب إفريقي الأكثر حضوراً في المونديال.

وأصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي يقود منتخب بلاده لعبور دور المجموعات ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم.

والمغرب أول منتخب عربي يتصدر مجموعته في كأس العالم مرتين، ويحصل على 7 نقاط في دور المجموعات.

** أفضل اللاعبين

أصبح حكيم زياش، أول لاعب منتخب عربي يخوض 7 مباريات كاملة في كأس العالم، وصاحب أسرع هدف وأبعد هدف للمنتخبات العربية (3 دقائق و30 ثانية ومسافة 30.66 متر).

كما يعتبر يوسف النصيري أول لاعب مغربي يسجل في نسختين من كأس العالم.

وأصبح ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي، أول حارس عربي يتصدى لركلتي ترجيح في تاريخ كأس العالم.

كما بات المنتخب المغربي رابع منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم، بعد الكاميرون عام 1990، السنغال عام 2002، غانا عام 2010، وأول منتخب إفريقي يهزم إسبانيا في المونديال منذ عام 1998 عندما فاز على "لاروخا" منتخب نيجيريا.

** تحقق الحلم

حقق لاعبو المنتخب المغربي حلمهم ببلوغ ربع نهائي المونديال لأول مرة في تاريخ البلاد، وهو ما خلف فرحة عارمة في العالمين العربي والإسلامي وإفريقيا.

ويضم المنتخب المغربي العديد من النجوم، منهم أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني).

كما يضم نايف أكرد (ويستهام يونايتد الإنجليزي)، يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني)، حكيم زياش (تشيلسي الإنجليزي).