ملايين المغاربة والعرب يحتفلون بالتأهل التاريخي "لأسود الأطلس"

خرج ملايين المغاربة والعرب، السبت، للاحتفال ببلوغ المنتخب المغربي نصف نهائي مونديال قطر 2022، لأول مرة في تاريخ البلاد والدول العربية والإفريقية في بطولات كأس العالم.

وخرج المغاربة إلى الشوارع بمجرد انتهاء المباراة التي جمعت منتخب بلادهم بنظيره البرتغالي في دور ربع النهائي ليفوز عليه بهدف دون رد، مرددين الشعارات احتفالا بالإنجاز التاريخي.

وعمت فرحة كبيرة الشوارع والساحات العامة والمنازل والأماكن المخصصة لمتابعة المباراة بعد تغلب "أسود الاطلس" على نظيره البرتغالي، وحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وخلال المباراة تفاعل الجمهور مع منتخب بلاده بالتشجيع والهتاف متجاوبا مع مجريات اللقاء، ليخرجوا بعد تحقيق الفوز إلى الشوارع احتفاء بذلك.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، اعتبر عدد من المواطنين أن الانتصار على المنتخب البرتغالي والوصول إلى نصف نهائي كأس العالم انتصار تاريخي وفارق في مسار الكرة المغربية والعربية والإفريقية.

كما قال آخرون، إن الفوز كان حاجة حقيقية للشعب المغربي.

واعتبر عدد من المواطنين، أن الفريق بهذه المجموعة من اللاعبين وقيادة الركراكي يستحق ما وصل إليه ويستطيع الاستمرار وتحقيق الكثير.

ويعد هذا التأهل الأول على مستوى المنتخبات العربية والإفريقية.

ويشارك المغرب للمرة السادسة في المونديال بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي، ونجوم مثل العميد غانم سايس لاعب بيشكتاس التركي، وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ونصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ الألماني، بالإضافة إلى سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي، ويحيى جبران لاعب الوداد البيضاوي، وعبد الحميد الصابيري لاعب سامبدوريا الإيطالي، وحكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي.

أفراح في البلدان العربية

كما عمت فرحة عارمة مجددا في أرجاء الدول العربية، مساء السبت، مع عبور منتخب المغرب محطة البرتغال بتأهل تاريخي في مونديال قطر، بالتجمع في الشوارع والساحات العامة، ومسيرات بالسيارات.

واحتفل المشجعون المغربيون والعرب في سوق واقف بالعاصمة القطرية الدوحة، كما أضاءت الأبراج بالعلم المغربي.



وسبق أن شهدت الدول العربية، فرحة مماثلة، عقب فوز منتخب "أسود الأطلس" الأسبوع الماضي، على نظيره الإسباني بركلات الترجيح بواقع بثلاثة أهداف دون مقابل.

تهنئة من زعماء وسياسيين عرب

وجرى تداول مقاطع فيديو عبر تويتر، تبرز فرحة كبيرة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب فوز أسود الأطلس.

وغرد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، قائلا: "لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم، مبروك لكل العرب تحقيق الحلم العربي على يد أسود المغرب".

وقال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، في تغريدة على تويتر: "ألف مبارك للمنتخب المغربي بالتأهل التاريخي لنصف نهائي كأس العالم".

وهنأ وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل المغرب مغردا: "ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق، وللكرة العربية، هذا الإنجاز التاريخي بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم"

كما هنأ متحدث الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في تغريدة أسود الأطلس، قائلا: "خالص التهاني القلبية للمغرب بالفوز المشرف للمنتخب الوطني، والتأهل التاريخي للدور نصف النهائي".

وعقب مشاهدته المباراة من خيمة السفارة القطرية في عمّان، هنأ رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، قائلا إن "الفوز المغربي زرع الفرح في بيوت الأردنيين ورفع رأس العرب جميعا"، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

كما قال وزير الثقافة القطري عبد الرحمن بن حمد آل ثاني في تغريدة: "نبارك لمنتخب المغرب هذا الفوز التاريخي على منتخب البرتغال (إن) تأهل أسود الأطلس للمربع الذهبي أسعد الجماهير وأكد إنهم أسود العرب وهذا ما يسعدنا في قطر".

وغرد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، محمد وسام المرتضى، قائلا: "البطل والإنجاز هو المغرب، أما الحصن الحصين فهي راية فلسطين (التي اعتاد لاعبو المغرب على رفعها عقب الفوز) رمز المظلومين، مبروك يا الأبطال لا سقف لطموحنا الآن"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

فنانون وإعلاميون

وقالت المطربة السورية أصالة: "مليار مبروك يا مغربنا الحبيب مبروك يا أبطال".

وغردت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، قائلة: "المغرب فخرنا كلنا، أسود الأطلس كسبوا الرهان مرة جديدة".

وكتبت المطربة المصرية أنغام عبر حسابها بتويتر: "فرحة كل العرب أسود الأطلس، ألف مبروك. الله عليكم يا أبطال المغرب".

وغرد المطرب المصري حمزة نمرة قائلا: "المغرب فخر العرب، ألف ألف ألف مبروك وقلوبنا كلنا معكم في القادم وبإذن الله خير".

وقال الإعلامي والناقد الإماراتي علي بن تميم: "شكراً أسود الأطلس، كتبتم التاريخ مجدداً، صنعتم ما ظنه البعض مستحيلاً، سطرتم إنجازاً غير مسبوق للكرة العربية، وحلّقتم بأحلامنا بعيداً، شكراً لأبطال منتخب المغرب.. بكم نزهو ونفخر".

احتفالات في أوروبا

وفي العاصمة البلجيكية بروكسل،احتفل مشجعون مغاربة وعرب بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي

ونزل المغاربة إلى شوارع بروكسل وتجمعوا في الميادين الرئيسية للمدينة.

ويعيش نحو 500 ألف شخص من أصل مغربي في بلجيكا التي يقدر عدد سكانها بـ 11.5 مليون نسمة.

كما شهدت العاصمة الإسبانية مدريد، وميلانو في إيطاليا، ومدن أوروربية أخرى احتفالات مماثلة

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي المونديال، ويلتقي المنتخب المغربي في الدور القادم الفائز من اللقاء المرتقب بين فرنسا حاملة اللقب وإنجلترا المقرر في وقت لاحق مساء السبت.