أوزيل: فوز المغرب إنجاز لإفريقيا والعالم الإسلامي

هنأ لاعب المنتخب الألماني السابق مسعود أوزيل، المنتخب المغربي بفوزه على نظيره البرتغالي وتأهله التاريخي لنصف نهائي كأس العالم في قطر، واصفاً هذا الفوز بأنه "إنجاز للقارة الإفريقية والعالم الإسلامي".

وقال أوزيل، في تغريدة على تويتر: "إني فخور.. ياله من فريق! ياله من إنجاز للقارة الإفريقية والعالم الإسلامي".

وأضاف: "من الرائع رؤية تحقق مثل هذه القصص الخيالية في كرة القدم الحديثة.. هذا سيمنح العديد من الناس المزيد من القوة والأمل"، مرفقاً هاشتاغ المغرب.

وفاز المغرب، مساء أمس، على البرتغال بهدف دون مقابل، في استاد "الثمامة" بقطر ضمن دور الثمانية، محققاً بذلك إنجازاً كروياً عربياً إفريقياً غير مسبوق.

يذكر أن النجم مسعود أوزيل (34 عاماً) ألماني من أصل تركي، لعب مع المنتخب الألماني وحقق معه بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، كما لعب لفريق ريال مدريد الإسباني، وكسب معه عدة بطولات.

وفي 2018، أعلن أوزيل اعتزاله اللعب على المستوى الدولي؛ بسبب غياب الدعم من الاتحاد الألماني لكرة القدم، و"البروباغندا اليمينية المتطرفة" في الإعلام الألماني ضده، فضلاً عن معاملته بـ"شكل عنصري"، بعد ظهوره في صورة مع الرئيس التركي أردوغان.