ماكرون سيحضر نصف نهائي المونديال بين فرنسا والمغرب

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قطر، الأربعاء، لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا والمغرب، وفق ما أكدت وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا عبر راديو "فرانس إنفو" اليوم الأحد.

وقالت أوديا كاستيرا، التي حضرت مساء السبت مباراة ربع النهائي التي انتصر فيها المنتخب الفرنسي على نظيره الإنكليزي بهدفين لهدف، "سأعود مع الرئيس الأربعاء، تفاصيل الرحلة لم تُحسم بعد، لقد تعهد بذلك ويلتزم به، سيلتزم به بسعادة".

وتابعت الوزيرة "لقد تابع منتخب فرنسا أمس، منتبها لكل ثانية، وسيكون مصدر قوة لنا في هذه المرحلة المقبلة".

وكان ماكرون أعلن قبل انطلاق المونديال، أنه سيحضر نصف النهائي أو النهائي في حال تأهل منتخب "الديوك".

والسبت، قال عبر تويتر "مبروك للبلوز! البلد كله يدعمكم: سنذهب إلى النهاية معا. للمغاربة: نحيي انتصاركم التاريخي. موعدنا نصف النهائي!".

يشار إلى أن المنتخب الفرنسي بلغ الدور نصف النهائي من مونديال قطر، بعد فوزه أمس السبت على المنتخب الإنجليزي بهدفين لهدف، ليضرب موعداً مع المنتخب بالمغربي، الذي تأهل للدور نفسه بعد فوزه على البرتغال بهدف مقابل لاشيء.