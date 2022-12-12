الخطوط المغربية تجدول رحلات إضافية لمشجعي المنتخب لنصف نهائي المونديال

أعلنت الخطوط الجوية المغربية إقامة جسر جوي من حوالي 30 رحلة بين الدار البيضاء والدوحة يومي الثلاثاء والأربعاء، لتمكين الأعداد الإضافية من مشجعي منتخب "أسود الأطلس" من حضور نصف نهائي مونديال قطر-2022 في كرة القدم.

وقالت الشركة في بيان إنها وضعت جسراً جوياً بين الدارالبيضاء والدوحة من 30 رحلة بواسطة طائرات ذات سعة كبيرة، وذلك "لتمكين الكثير من المغاربة الراغبين في دعم المنتخب الوطني في ملحمته، وليعيشوا مشاعر الدور نصف النهائي لكأس العالم".

وأضافت "التأهل التاريخي يتطلب ترتيبات تاريخية"، مشيرة إلى أن هذا الجسر الجوي "يمثل رقماً قياسياً تاريخياً بالنسبة للخطوط الملكية المغربية".

ويخوض المغرب الأربعاء أول نصف نهائي لمنتخب إفريقي وعربي في تاريخ المونديال، أمام فرنسا حاملة اللقب.

وحظي الفريق المغربي بدعم جماهيري كبير في المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن في البطولة، تزايد زخمه مع التأهل لدوري الثمن ثم الربع نهائي. وسبق أن نظمت الخطوط الجوية المغربية رحلات إضافية إلى قطر لمتابعة المبارتين الأخيرتين للمنتخب.

وأشار المدرّب وليد الركراكي في مؤتمر صحافي الأحد إلى دور "هذا الجمهور. كانت لدينا طاقة الأفارقة والعالم العربي الذين يرسلون لنا هذه الموجات الإيجابية التي تجعل، في لحظة واحدة، الجميع يرغب في أن يفوز هذا المنتخب".

فيما أشارت الخطوط الملكية الجوية أيضا إلى تسهيلات استثنائية لإعادة تنظيم رحلات العودة بالنسبة للمشجعين المتواجدين بالدوحة والذين سافروا إليها على متن رحلاتها، من دون مصاريف إضافية.