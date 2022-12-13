على أحر من الجمر.. الجماهير العربية تنتظر مباراة المغرب وفرنسا

على أحر من الجمر تنتظر الجماهير العربية مباراة المغرب وفرنسا، المقرر عقدها يوم الأربعاء 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد الفوز التاريخي الذي حققه "أسود الأطلس".

وعبرت الجماهير في مختلف أنحاء العالم عن فخرها بالإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي أمام نظيره البرتغالي في دور ربع نهائي مونديال قطر 2022 وبلوغه المربع الذهبي لأول مرة في تاريخ الكرة العربية والإفريقية.

وأصبح المغرب ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930، وكوريا الجنوبية في 2002.

ويلتقي الأربعاء القادم المغرب مع فرنسا حاملة اللقب، في مباراة يترقبها الملايين حول العالم.

** المغرب ممثل للعرب

من جهته يؤكد المشجع العراقي مهدي الكرخي، أن المغرب هو ممثل العرب الوحيد في المونديال، قائلاً: "نحن كعرب نفتخر به، ومتفائل بفوزه على فرنسا خاصة أنه يمتلك حارس مرمى قوياً".

وأضاف أن أكثر دول العالم الآن يشجعون المغرب بعد هذا الأداء الكبير في المونديال.

بينما تقول المشجعة المغربية فاطمة صفرو: "نرى أن منتخبنا هو أفضل منتخب ومتفائلون بالفوز أمام فرنسا، لقد أتيت إلى قطر لمؤازرة بلادي ومشاهدة هذه الأجواء الاستثنائية".

وأضافت: "الشعوب العربية والإفريقية تقف مع منتخبنا وسعداء جداً بهذا، نتمنى أن نكسب فرنسا وكأس العالم".

** المغرب يستحق التأهل

وفي السياق، قال المشجع السعودي محمد خالد "فوز عظيم لمنتخب المغرب الذي حقق نجاحاً لم نكن نتوقعه، وكل الفخر بالمنتخب المغربي، ويستحق التأهل لهذا الدور لما قدمه من مستوى كبير أمام فرق كبيرة كانت مؤهلة للوصول للنهائي في كأس العالم".

وعبر عن تمنياته بأن يرى المغرب حاملاً لكأس العالم، مشدداً على سعادة كل مسلم وعربي بفوز أسود الأطلس، وقال: " نحن على يقين أنهم سيصلون إلى هذا النجاح".

أما السعودي فيصل المولد فقال: "وصلت قطر حديثاً، جئت لتشجيع المنتخب المغربي، المستوى الذي قدمه يدعو للفخر ويستحق أن يأتي إلى هنا أي مشجع عربي ليسانده حتى آخر لحظة".

وتابع: "لم يحدث قبل ذلك أن وصل منتخب عربي لنصف النهائي ليقارع المنتخبات الأوروبية بهذا المستوى الكبير، خاصة مباراة إسبانيا كان أداء فوق الرائع".

** فرحة لا توصف

ويقول المشجع المصري الذي توشح بعلم المغرب عمر الشريف "إنها فرحة لا توصف بصعود المغرب كنت يومها في المباراة (مع البرتغال)، والجماهير عاشت سعادة كبيرة".

وأردف: "نتمنى أن يكون هناك منتخبات عربية في كأس العالم دائما".

** شرف للعالم العربي

فيما قال أحمد راغب من اليمن "منتخب المغرب شرف العالم العربي كله وسعادة لا توصف بهذا الفوز".

وأضاف: "لاعبي المفضل في منتخب المغرب هو سفيان بوفال.. كان أداؤه رائعا".

** فوز المغرب فوز لكل عربي

وقال الشاب القطري راشد الخاطر إن "الفوز المغربي هو فوز لكل عربي كأول دولة تصل لنصف النهائي واحتفل كل الناس من العرب وحتى في أمريكا وأوروبا".

وأضاف: "العرب يستحقون الفرحة بفوز المغرب، ونحن اقتربنا من النهاية وأي فاز بهذه الكأس سيخلده التاريخ".

وأكمل الخاطر: "كأس العالم في قطر سيذكر في التاريخ بالحماسة واللعب والتنظيم المتميز".